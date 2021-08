Alternatywne formy uśmierzenia bólu

Czy w dzisiejszym świecie, z ciągle rozszerzającą się epidemią opioidów dobrze jest rozważyć alternatywne opcje łagodzenia i zmniejszania bólu. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których leki przeciwbólowe są potrzebne i konieczne, zwłaszcza gdy wypadek powoduje poważny problem często zdarza się, że zażywanie narkotyków powinno być tylko ostatecznością.

To holistyczne i prozdrowotne podejście jest ważne do rozważenia, abyś mógł cieszyć się pewną ulgą przy minimalnych skutkach ubocznych. Mając to na uwadze, w tym artykule pokrótce rozważymy, przeanalizujemy i omówimy kilka alternatywnych podejść, które można bezpiecznie zastosować.

Akupunktura

Akupunktura jest odwiecznym lekarstwem - pierwotnie wykorzystanym w Azji, który był z powodzeniem stosowany w wielu różnych dolegliwościach. Wykonywana bez znieczulenia, potrafi być bardzo skuteczna.

Niedawno z powodu mojego artretyzmu - związanych z bólami i dyskomfortami, zacząłem korzystać z usług lokalnego akupunkturzysty, który z powodzeniem tymczasowo zredukował niektóre z moich dolegliwości barku, kolana i pleców, aczkolwiek na krótszą metę. Zabiegi te znacznie pomagają na krótszy okres - warto je prowadzić co jakiś czas.

Zabiegi masażu

Profesjonalnie stosowana terapia masażem, pomaga w leczeniu przewlekłych i/lub ostrych dolegliwości u wielu osób. Kiedy otrzymuje się je od licencjonowanego masażysty, często łagodzi to duży dyskomfort!

Maści

Wiele osób znajduje znaczną ulgę stosując maści ziołowe takie jak kurkuma, lidokaina, mentol i inne zioła. Należy jednak upewnić się, że nie ma przyczyny, która mogłaby wymagać bardziej agresywnego podejścia!

Olejki CBD

CBD lub olej konopny jest skutecznie stosowany zarówno miejscowo, jak i wewnętrznie poprzez żelki, środki do waporyzacji, olejki ziołowe itp. Jest to na nowo odkryta, popularna forma uśnieżenia bólu. Olejki CBD są legalne i bardzo popularne w Polsce. Jednym z najskuteczniejszych jest olejek konopny CBD 5%.

Podsumowanie

Otwórz swój umysł na nowe możliwości i poznaj alternatywy dla uśmierzania bólu, aby określić, czy któreś z nich mogą ci pomóc i uniknąć potrzeby stosowania leków przeciwbólowych. Jeśli leki staną się ostatnią, a nie pierwszą opcją, nasz ogólny stan zdrowia może na tym skorzystać.