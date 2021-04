Amerykańskie marki znanych projektantów w atrakcyjnych cenach!

Czy wiesz, że w Elblągu można kupić wysokiej jakości odzież damską, znanych amerykańskich projektantów, już za kilkadziesiąt złotych za sztukę? Przekonaj się o tym, odwiedzając nowo otwarty American Boutique w pasażu przy ul. Hetmańskiej. Zobacz zdjęcia.

American Boutique to wyjątkowe miejsca na handlowej mapie Elbląga. Powstało kilka tygodni temu w pasażu przy ul. Hetmańskiej 3B i już zdobyło spore grono klientów. To ulubione miejsce kobiet, które szukają oryginalnej nowej odzieży wysokiej jakości, wykonanej przez znanych amerykańskich projektantów. Takich jak Calvin Klein, Derek Lam, Alfant, J. Taylor, Lauren Ralph, CD Daniels, Alfred Dunner czy Diana Buchman. Klienci znajdą tu także produkty pod marką Guess, Jennifer Lopez czy Victoria Secret.

- Specjalizujemy się w sprzedaży ubrań outletowych, posezonowych i końcówek kolekcji znanych amerykańskich marek premium. Żadna z rzeczy, którą znajdziecie w butiku, się nie powtarza, codziennie uzupełniamy asortyment, więc codziennie nasze klientki mogą znaleźć u nas coś nowego – mówi Bogdan Korecki, właściciel American Boutique.

Panie znajdą tutaj szeroki asortyment bluzek, sukienek, żakietów, spodni w rozmiarach od XS od 6 XL i bogaty wybór różnego rodzaju dodatków, m.in. torebek, pasków czy apaszek. Ceny zaczynają się już od 30 złotych.

- W naszym butiku za pięć rzeczy od znanych projektantów nasi klienci zapłacą tyle, ile za jedną rzecz w tradycyjnym butiku. A stosunek jakości do ceny jest naprawdę bardzo wysoki. Te rzeczy są naprawdę świetnie uszyte, co podkreślają krawcowe, które nas odwiedzają. Rozmiarówka nie jest zaniżona, to prawdziwe amerykańskie rozmiary - dodaje Iwona Gurtatowska, współwłaścicielka butiku.

Dla stałych klientów American Boutique przygotował niespodzianki. Jedną z nich jest karta rabatowa, dzięki której można otrzymać dodatkową zniżkę na zakupy. Wystarczy zrobić 10 zakupów, by przy jedenastym otrzymać rabat w wysokości 10 procent o wydanej wcześniej w butiku kwoty.

- Zapraszamy serdecznie do American Boutique. Przekonajcie się na własne oczy, jak dobrej jakości towar proponujemy. Można też sprawdzić na metkach, ile dana rzecz kosztowała w USA, a ile kosztuje w naszym butiku. Przykładowo sukienka, która w Stanach kosztowała 200 dolarów, u nas kosztuje 69 zł – zapraszają właściciele butiku.

American Boutique. Odzież z USA

Hetmańska 3B

82-300 Elbląg

Zapraszamy w godzinach

poniedziałek – piątek 10:00 – 17:00

sobota 10:00 – 13:00

tel. 691 115 105

---- artykuł promocyjny ----