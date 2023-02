  Arobroń. Turystyka, militaria i kopalnia pomysłów na prezent

- Arobroń, wbrew nazwie, oferuje o wiele więcej niż broń, bo znajdziemy tutaj wszystko, co przyda się w szeroko pojętej turystyce, w aktywnościach takich jak survival, bushcraft, birdwatching itd. Jesteśmy też świetnym miejscem, by w ramach naszego sklepu internetowego czy stacjonarnego znaleźć nietuzinkowy prezent dla drugiej osoby – mówi o ofercie właściciel, Michał Kaszewski. Zobacz zdjęcia.

- Zakupy w Arobroń zrobimy tak, jak jest nam najwygodniej, czy przez internet, czy w waszym salonie...

- Mamy bardzo szeroką ofertę i nie jesteśmy w stanie jej pomieścić w naszym salonie sprzedaży, stąd często naszym klientom proponujemy przejrzenie naszego sklepu internetowego. To, co jest na stronie i tak jest dostępne w sklepie "od ręki", po prostu oferta jest tak bogata, że nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego na półkach i w gablotach. Tak czy inaczej Arobroń odpowie na potrzeby zwolenników internetowych jak i tradycyjnych zakupów. Dodajmy, że naszą ofertę prezentujemy też w mediach społecznościowych.

- Działacie od ponad 20 lat pod nazwą Arobroń, ale chociaż tradycje firmy wywodzą się ze strzeleckich klimatów, to jednak dziś klienci często szukają u Was zupełnie innego asortymentu.

- Oferta przez lata powiększyła się także jeśli chodzi o militaria, ale dziś w znacznej mierze stawiamy na turystykę. Namioty, śpiwory, hamaki, stuptuty, urządzenia wielofunkcyjne, latarki, termosy... to bardziej oczywiste przykłady naszego asortymentu. Jednak klienci niejednokrotnie są zaskoczeni, jak nietypowe rzeczy mogą u nas kupić. A później ciągle do nas wracają, bo szukają w Arobroń nietuzinkowych prezentów. O nich opowiadamy w przygotowanym przez nas filmie na YouTube (dołączonym do naszej rozmowy – red.). Lornetki, noże, multitoole, to takie "pewniaki" jeśli chodzi o pomysły. Jednak nie każdy sklep oferuje, dajmy na to, szable, proce, wykrywacze metali, krzesiwa czy długopisy taktyczne...

- Długopisy taktyczne?

Fot. Anna Dembińska

- Takie, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i mogą pisać w zasadzie po wszystkim, nadają się do użytku nawet w przestrzeni kosmicznej. To są właśnie te smaczki, ciekawostki, które sprawiają, że chętnie taki nietypowy przedmiot kupimy dla siebie, albo zrobimy bliskiej osobie naprawdę wyjątkowy i niestandardowy prezent. Niektórzy klienci są wręcz zszokowani, bo weszli do sklepu czy zajrzeli na stronę bez większego wyobrażenia, co mogą u nas znaleźć, a okazało się, że nasza oferta jest kopalnią pomysłów na podarunek.

- Długopisów taktycznych w markecie nie kupię, ale termos znajdę niejeden...

- Tak, ale będzie trzymał temperaturę o połowę mniej niż w przypadku, gdy dołożymy, powiedzmy, 30 zł do markowego termosu z naszego asortymentu. Często niewiele dokładając możemy mieć produkt o nieporównywalnie lepszej jakości. Oczywiście, jeżeli klient chce kupić latarkę za 50 zł, to taką też u nas dostanie, lecz jeśli zapyta o sprzęt do konkretnych zastosowań, polecimy coś profesjonalnego, co sprawdzi się w każdej sytuacji. To jasne, że można kupić kiepskiej jakości scyzoryk w markecie, ale można też dołożyć 20-40 zł i mieć scyzoryk na lata. W naszym salonie sprzedaży zawsze chętnie doradzimy w takich kwestiach uwzględniając budżet i potrzeby klienta.

- Skoro sklep nazywa się Arobroń, to na koniec poruszmy kwestię tego rodzaju asortymentu.

- Rzeczywiście kwestie militariów i strzelectwa przez różne czynniki ponownie zyskują na popularności. Również pozwolenie na broń można uzyskać dużo łatwiej niż kiedyś i tym samym sprzedajemy tego asortymentu więcej. Szeroko rozumiane strzelectwo i obrona - z tego się wywodzimy i w tym wciąż jesteśmy bardzo mocni.

Arobroń: Sklep militarno - survivalowy

Elbląg, Związku Jaszczurczego 12

515 152 860

sklep@arobron.pl

-- artykuł sponsorowany --