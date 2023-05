 Audiobooki dla dzieci w różnych grupach wiekowych - polecane pozycje.

Audiobook to coraz popularniejsza forma rozrywki, niezależnie od wieku słuchającego. W ostatnich latach popularność tej formy przekazu rośnie, a ich dużą wartość dostrzegają między innymi rodzice, czy nauczyciele. Audiobook to idealne narzędzie, które pomaga w rozwijaniu zdolności językowych u dzieci, a także rozbudza w nich kreatywność.

Jak doskonale wiadomo, dziecko dziecku nierówne. Wiele z nich różni się od siebie zainteresowaniami, potrzebami czy rozwojem. Powoduje to konieczność dostosowania treści do odpowiedniej grupy wiekowej. Aby w pełni zoptymalizować satysfakcję dzieci ze słuchania audiobooków i zapewnić im jak największe korzyści, warto dobrze dobrać książkę, która będzie puszczana w formie audio.

Poniżej przedstawimy trzy propozycje, po jednej dla każdej z grup wiekowych 0-4 lata, 5-9 lat i 10-12 lat.

Audiobook dla grupy 0-4 lata

Dzieci, które są w wieku od 0 do 4 lata, znajdują się w najważniejszym momencie rozwoju. Słuchanie audiobooków, tak jak czytanie bajek przez rodziców, może być kluczowe dla rozwoju słownictwa, wyobraźni oraz elementów koncentrowania się na danym fakcie.

Co w takim razie puścić dziecku? Audiobooki dla dzieci za darmo bez problemu można znaleźć na różnych platformach, jak np. Audioteka. W ramach usługi Audioteka Klub dostępna jest Audioteka Kids, specjalna aplikacja, dzięki której najmłodsi słuchacze, mają dostęp do setek audiobooków, przyjaznych dla dzieci. Wśród nich dostępne są między innymi bajki, lektury szkolne, czy nagrania edukacyjne, zapewniające wiele godzin rozrywki.

Jak skorzystać z Audioteka Kids? To proste! Jako rodzic w ramach swojego abonamentu Audioteka Klub możesz dodać konto dla dziecka.

My od siebie polecamy znaną od lat baśń "Kot w Butach", której autorem jest Charles Perrault.

Kot w butach to jedna z baśni, która przetrwała już wieki. Opowiada o przeżyciach sprytnego kocura, którego celem jest niesienie pomocy. Pomaga swojemu Panu zdobyć fortunę i serce księżniczki. To historia wypełniona niezliczoną ilością humoru i przygód, która wciągnie dzieci w świat bajek. Ta opowieść wpłynie pozytywnie na dziecko. Nauki moralne, które ukrywają się w książce, zachęcą dzieci do rozmów, a dialogi i efekty dźwiękowe rozwiną dziecięca wyobraźnie!

Audiobook dla grupy 5-9 lat

Dzieci należące do grupy wiekowej z przedziału 5-9 lat przeżywają okres intensywnego rozwoju wyobraźni i ochoty na poznawanie świata. Te dzieci mogą słuchać audiobooków w celu rozwijania umiejętności takich jak opowiadanie tego co ważnego wydarzyło się w ich życiu. Oprócz tego pomoże im to w poszerzeniu zakresu słów i pobudzeniu kreatywnej wersji siebie.

Jaki audiobook wybrać dla takiego dziecka? Proponujemy pierwszą część historii o młodym czarodzieju "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" autorstwa J.K. Rowling. Seria o Harrym Potterze sprzedała się w ponad 500 milionach egzemplarzy. W jej skład wchodzi 7 części, które składają się w jeden, zamknięty cykl.

Takie audiobooki dla dzieci, za darmo mogą przenieść słuchacza do świata magii. W serii napisanej przez J.K. Rowling, młody czarodziej zaczyna pobierać nauki w Hogwarcie, gdzie poznaje magię, wykazuje się odwagą i poznaje przyjaciół, którzy będą towarzyszyć mu w jego poczynaniach. Doświadczenia słuchowe zaangażują wyobraźnie dziecka i rozbudzą w nim ciekawość do odkrywania książkowego świata.

Audiobook dla grupy 10-12 lat

Dzieci w wieku 10-12 lat mogą już traktować audiobook w dwojaki sposób. To dla nich forma rozrywki, ale także jednocześnie nauki. Ten okres w życiu dziecka, powinien być skupiony na rozwoju zainteresowań, zgłębianiu dużej ilości tematów oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem, która weryfikowana jest w późniejszym czasie np. w trakcie testów czy matur.

Proponowanym audiobookiem są "Opowieści z Narnii", które zostały napisane przez C.S. Lewisa. To seria powieści fantasy, która przenosi czytelnika do magicznego świata zza szafy, która nazywana jest Narnii. Przedstawiony świat jest pełen przygód, magii i niespotykanych wcześniej stworzeń, takich jak minotaur. Ta książka to jedna z najbardziej znanych i cenionych przez dzieci dzieł literackich. W swojej serii posiada 7 części. Każda z nich jest oddzielną książką i historią, lecz składa się w jedną całość. Podczas słuchania magicznych opowieści, dziecko rozwija swoją wyobraźnie i uczy się takich emocji jak współczucie czy refleksja.

Słuchanie audiobooków korzystnie wpływa na dzieci, ich język i zasób słów, wyobraźnię i kreowanie, pasję oraz zainteresowania dotyczące książek. Odpowiednio wybrany wolumin, może pozytywnie oddziaływać na dziecko. W doborze pozycji może pomóc oferta, którą posiadają platformy audiobooków. Ułatwia to wyszukiwanie pozycji, niezależnie od wieku słuchacza. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie, co pozwoli spędzić mu czas w przyjemny sposób.

