Badania ankietowe online - 3 dobre praktyki

Badania opinii publicznej, badania rynku czy marketingowe coraz częściej są przeprowadzane przez internet. Wiele z nich ma charakter ankietowy - w niewielkim stopniu angażujący dla uczestnika, a jednocześnie na tyle dokładny, że pozwala wyciągnąć konkretne wnioski. Warunkiem jest jednak to, aby dokładnie przygotować badania ankietowe.

1. Przygotowanie do ankiety online

2. Badania ankietowe w internecie

3. Program do ankiet ułatwi przeprowadzenie rzetelnego badania

Aby ankiety online były skuteczne i pozwalały na rzetelne zbadanie zagadnienia, trzeba je odpowiednio skonstruować. Pomaga w tym funkcjonalny program do ankiet.

Żadne badania ankietowe nie powinny być przeprowadzane bez uprzedniego przygotowania. Konieczne jest więc określenie problemu badawczego, a w wielu przypadkach również postawienie hipotez, a następnie takie dobranie próby badanej, która pozwoli zbadać zakładane zjawisko. Próbę należy dobrać starannie - powinny się w niej znaleźć osoby, których dotyczy badany problem. Niezależnie od tego, czy będą wykonywane badania rynku czy badania marketingowe, właściwe dobranie grupy respondentów jest kluczowe dla sukcesu badania.

Przeprowadzenie badania ankietowego przez internet jest stosunkowo proste. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, związanych z ograniczeniami tej metody. Przede wszystkim, badania ankietowe online muszą być jasne i czytelne dla respondentów, a więc trzeba zadbać o klarowność pytań i możliwych do wyboru odpowiedzi. Podczas wypełniania ankiety respondenci nie będą mieli kontaktu z ankieterem, a co za tym idzie, nie będą mogli również dopytać go o szczegóły czy prosić o wyjaśnienie pytania. Warto więc stosować prosty język, zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Ważna jest też sama konstrukcja pytań. O tę jednak zadba program do ankiet SurvGo - narzędzie przygotowane do kompleksowego konstruowania ankiet.

Chcąc przeprowadzić badania ankietowe online, warto skorzystać z narzędzia, które ułatwi wiele związanych z tym zadań. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie programu do ankiet, pozwalającego nie tylko na przygotowanie samej ankiety online, ale również na zebranie jej wyników, przeanalizowanie ich i stworzenie rzetelnego, wnikliwego raportu wraz z wnioskami z badania. Korzystanie z programu do ankiet pozwala też na uniknięcie wielu błędów, które mogą się pojawić, jeśli ankieta jest tworzona bez wykorzystania właściwego narzędzia.

