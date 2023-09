 Banjul - zwiedzanie najciekawszych zakątków stolicy Gambii

Banjul to fascynujące i kolorowe miasto, które kryje w sobie bogatą historię, różnorodną kulturę oraz niezwykły urok. Stolica Gambii położona na zachodnim wybrzeżu Afryki, nad brzegami rzeki Gambia, to świetne miejsce, żeby zaobserwować życie lokalnych mieszkańców, poznać ciekawą historię kraju i podziwiać kolonialną architekturę.

Gambia – Banjul w liczbach

Banjul to czwarte pod względem wielkości miasto Gambii, które liczy ok. 40 tys. mieszkańców, ale w obszarze stołecznym mieszka łącznie blisko 0,5 mln osób. Nazwa gambijskiej stolicy w języku lokalnym znaczy bambus. Banjul to angielska transkrypcja zapisu nazwy gambijskiej stolicy, jednak z powodzeniem można stosować jej spolszczoną wersję – Bandżul. Decydując się na wakacje w Gambii z Rainbow, koniecznie trzeba odwiedzić to niezwykle malownicze i urocze miasto.

Stolica Gambii – krótko o historii miasta

Historia tego miasta jest stosunkowo młoda – w 1816 r. na terenie dzisiejszego Banjul, Brytyjczycy założyli placówkę wojskową o nazwie Bathurst, która pilnowała przestrzegania wprowadzonego wcześniej zakazu niewolnictwa. W kolejnych latach miejscowość rozrosła się do sporego – jak na tutejsze warunki – miasta, a jego strategiczne położenie (w estuarium rzeki i na cyplu, chroniącym miejscowość od otwartego Oceanu Atlantyckiego) spowodowało, że 18 lutego 1965 r. kiedy Gambia uzyskała niepodległość, Bathurst został jej stolicą. Co ciekawe, starą kolonialną nazwę miasta zmieniono na Banjul dopiero w 1973 roku.

Gambia – co zobaczyć?

Stolica Gambii to miejsce, które kryje mnóstwo wspaniałych atrakcji, które warto zobaczyć.

- Albert Market

Stolica Gambii oferuje wiele interesujących atrakcji i miejsc, do których warto się udać podczas wypoczynku. Oglądanie atrakcji w stolicy Gambii najlepiej zacząć od Albert Market, kolorowego i tętniącego życiem rynku, gdzie można znaleźć różnorodne produkty, od odzieży po świeże owoce i warzywa. Można tu zakupić lokalne produkty, pamiątki i próbować tradycyjnych potraw. To doskonałe miejsce nie tylko na zakupy, ale i na poznanie lokalnej atmosfery i kolorytu Afryki Zachodniej.

- Łuk Triumfalny

Jednym z symboli Banjulu jest Arch 22, charakterystyczny Łuk Triumfalny, wybudowany w 1996 roku, aby upamiętnić zamach stanu, który miał miejsce 22 lipca 1994 roku. Można wspiąć się na jego szczyt, skąd roztacza się panoramiczny widok na miasto i rzekę Gambia. Warte odwiedzenia jest też Muzeum Narodowe Gambii, w którym można zapoznać się z historią i kulturą Gambii, obejrzeć cenne eksponaty i dowiedzieć się więcej o dziedzictwie kraju.

- Centralny Meczet w Banjul

Jako że 95 proc. mieszkańców Gambii stanowią muzułmanie, największą i zarazem najciekawszą budowlą sakralną miasta jest Centralny Meczet Banjulu (Banjul Central Mosque). Meczet z dwoma ośmiokątnymi minaretami prezentuje piękne elementy architektury islamskiej z odrobiną lokalnych wpływów gambijskich.

Gambia – atrakcje turystyczne poza stolicą

Nie tylko stolica Gambii kryje wiele pięknych zakątków, które z pewnością spodobają się wielu turystom – interesujące atrakcje można znaleźć także poza granicami Banjul.

- Albreda i Wyspa St. James

Pasjonaci historii powinni udać się nieco poza Banjul, by odwiedzić miejscowość Albreda i sąsiednią Wyspę St. James (nazywaną także Wyspą Kunta Kinte). Obydwa te miejsca związane są z handlem niewolnikami. W Albredzie znajduje się muzeum poświęcone temu niecnemu procederowi, z kolei wyspa związana jest z postacią głównego bohatera powieści „Korzenie – Saga amerykańskiej rodziny” Alexa Haleya oraz telewizyjnego serialu „Korzenie”. Na wyspie znajduje się bardzo ciekawy Fort Jillifree, zabytkowa warownia zbudowana przez Brytyjczyków w XVII w. jako posterunek obronny i centrum handlu niewolnikami.

- Arboretum Abuko

W pobliżu Banjulu można zobaczyć wiele miejsc związanych z afrykańską florą i fauną. Koniecznie trzeba odwiedzić Arboretum Abuko (Abuko Nature Reserve) – rezerwat natury gdzie możemy podziwiać rozmaite gatunki roślin, m.in. palmy, grusze afrykańskie, drzewa tekowe oraz zwierzęta, np. kilka gatunków małp, antylopy, jeżozwierze, mangusty, kobry i krokodyle.

- Rezerwat Makasutu

Z kolei Rezerwat Makasutu to park przyrody obejmujący pięć afrykańskich ekosystemów (sawanna, las galeriowy, las namorzynowy, las palmowy i bagna) pełen różnych gatunków zwierząt, m.in. pawianów, krokodyli, jaszczurek i ptaków.

- Rezerwat Tanji Bird Reserve

Nie mniej interesujący jest też Tanji Bird Reserve – rezerwat ptaków zamieszkany m.in. przez pelikany, flamingi, orły, jastrzębie, czaple, bociany, mewy, rybitwy, perkozy i sępy. Niedaleko centrum Banjulu znajduje się też Kachikally Crocodile Pool – sadzawka, w której żyją krokodyle, co ciekawe, wykorzystywana do odprawiania rytuałów płodności przez lokalne kobiety!

- Cape Point Beach

W okolicach Banjulu znajduje się kilka pięknych plaż, z których najsłynniejszą jest Cape Point Beach, położona na najdalej wysuniętym na północ cyplu w okolicach gambijskiej stolicy. To doskonałe miejsce na relaks na plaży i kąpiele słoneczne.

- Bakau Craft Market

Po sąsiedzku z plażą można znaleźć też wiele sklepów i straganów z rękodziełem i rzemiosłem, z których najsłynniejszy jest Bakau Craft Market, gdzie można znaleźć tradycyjne produkty rękodzielnicze i pamiątki, które odzwierciedlają bogatą kulturę i dziedzictwo Gambii.

