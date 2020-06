Basen to samo zdrowie. Zobacz, na jakie dolegliwości może Ci pomóc

Baseny stelażowe to doskonałe zamienniki drogich i trudnych w utrzymaniu konstrukcji murowanych. Nie zmieniają trwale aranżacji ogrodu (można je usunąć w każdej chwili), każdy bez problemu poradzi sobie z ich montażem i eksploatacją, a przy tym ich używanie przynosi porównywalne korzyści. Jakie korzyści dla zdrowia przynoszą regularne kąpiele?

Baseny stelażowe – wygoda i niska cena

Większość posiadaczy własnych domów jednorodzinnych marzy o basenie w ogrodzie. Zwykle jednak myślimy, iż jest to zbędny luksus, na który może sobie pozwolić niewielu. Rzeczywiście, tradycyjna, murowana pływalnia wiąże się ze sporymi kosztami, koniecznością zatrudnienia ekipy budowlanej, trwałą zmianą przestrzeni przy domu oraz kłopotliwą eksploatacją. Na szczęście istnieją również tańsze i wygodniejsze rozwiązania, z których może skorzystać każdy z nas.

Baseny stelażowe dostępne w sklepie Dollo są tanie (ceny rozpoczynają się już od kilkuset złotych), bardzo łatwe w montażu, a przy tym bardzo wygodne i proste w obsłudze. Basen Bestway stelażowy sprzedawany jest w zestawie, który obejmuje m.in. pompę filtrującą, matę ochronną, pokrywę, termometr basenowy, łatki naprawcze, chemię basenową z dozownikiem oraz siatkę do wyławiania liści i innych większych odpadów. Na rynku znajdziemy różne warianty, wśród których każdy może wybrać coś dla siebie: baseny stelażowe prostokątne i okrągłe, w wersji podstawowej lub z obszernym zestawem akcesoriów, duże i małe. Najmniejsze baseny tego typu mają ok. 3 metrów średnicy, dzięki czemu zmieszczą się nawet na bardzo niewielkiej powierzchni, np. w ogródku działkowym. Na temat licznych zalet basenów stelażowych przeczytasz we wpisie https://magazif.com/design/baseny-stelazowe-czy-dmuchane-oba-maja-wiele-zalet/.

Dlaczego warto uczyć dzieci pływać?

Jedną z głównych zalet ogrodowego basenu jest jego korzystny wpływ na zdrowie. Z dobrodziejstw takich kąpieli mogą korzystać nawet małe dzieci, które od pierwszych lat życia będą oswajały się z wodą. Powszechnie znane są pozytywne skutki pływania niemowląt, które rozwija układ oddechowy oraz stymuluje mięśnie i koordynację wzrokowo-ruchową.

Dla starszych dzieci regularny ruch w basenie prowadzi do kształtowania prawidłowej postawy ciała, zwiększenia wydolności płuc, poprawy odporności oraz wypracowania nawyku regularnej aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż kąpiele pomagają w skanalizowaniu niespożytej energii kilkulatków. Basen prostokątny na stelażu może mieć nawet 5-6 metrów długości, co pozwala na swobodny ruch, a nawet naukę pływania.

Rehabilitacja w basenach ogrodowych stelażowych

Zarówno małe, jak i duże baseny stelażowe stanowią doskonałe miejsce do rehabilitacji w wodzie, np. po przebyciu urazów kończyn czy kręgosłupa. Temperatura wody niższa niż temperatura ciała, większa wyporność oraz zmniejszenie ryzyka bolesnego upadku stwarzają idealne warunki do powrotu do ruchu po przerwie. Świetnym pomysłem jest także aerobik w wodzie, uwielbiany m.in. przez kobiety w ciąży oraz seniorów.

Korzyści dla psychiki

Poza pozytywnym wpływem na nasze ciało, jego wygląd i sprawność, regularne kąpiele w basenach stelażowych wykazują także dobroczynne działanie na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Już sam dźwięk poruszającej się wody na wielu z nas działa relaksująco i odprężająco. Pływanie oraz swobodne unoszenie się na powierzchni wody ma w sobie wiele z medytacji, która obniża ciśnienie krwi, uwalnia endorfiny, odcina od zewnętrznych bodźców i pomaga zachować wewnętrzną równowagę. Kupno basenu stelażowego jest więc inwestycją zarówno w swoje zdrowie, jak i dobrostan psychiczny.

