Bezpieczny kredyt 2%. Poznaj ten nowy program z WGN Nieruchomości

Branża nieruchomości nieustannie się zmienia. Po niedawnym wprowadzeniu obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej, kolejnym gorącym tematem jest Bezpieczny kredyt 2%. O tym, kto może skorzystać z nowego programu, rozmawiamy z Grzegorzem Brzozowskim, dyrektorem elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości, ekspertem w dziedzinie nieruchomości oraz finansów.

- Skąd się wzięła idea Bezpiecznego kredytu 2%?

- Bezpieczny kredyt 2% jest tak naprawdę elementem programu rządowego ,,Pierwsze mieszkanie”, który ma wejść w życie już 3 lipca. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślał, że na współpracę w tej sprawie na linii strona rządowa–sektor finansowy gotowe są już trzy banki. Chodzi o gotowość pod kątem systemów informatycznych, wprowadzenia do oferty dla klientów I podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Reszta banków ma podpisać umowy z BGK oraz przygotować systemy do końca czerwca.

- Jakie są założenia programu?

- Dzięki niemu będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, na budowę domu oraz na dokończenie budowy. Przez 10 lat oprocentowanie będzie wynosiło 2% plus wyliczana wzorem z ustawy marża banku. Resztę kwoty ma dopłacić Skarb Państwa. Kwota dopłaty to różnica między stałą stopą procentową a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Wysokość stałej stopy będzie ustalana w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach, które będą udzielać kredytów.

- Do kiedy będzie trwał ten program i czy są jakieś limity dla uczestników?

- Program ma działać do 2027 roku, a według ministra Budy na ten rok nie przewiduje się limitów dla uczestników programu, czyli każdy powinien zdążyć znaleźć nieruchomość i złożyć wniosek do banku. Należy jednak pamiętać, że zwlekanie może skończyć się kupnem droższej nieruchomości lub w gorszej lokalizacji. W związku z programem na rynku wystąpi skumulowany popyt, czyli pojawią się klienci, którzy przez brak zdolności kredytowej nie mogli kupić mieszkania od 2 lat, osoby, które rozpoczęły poszukiwanie mieszkania czy domu, a także ci wszyscy, którzy mają gotówkę do wydania, szukają inwestycji etc.

- Upraszczając: czeka nas wzrost cen na rynku nieruchomości.

- To już się dzieje na większych rynkach, jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław. My jeszcze tego nie odczuwamy, choć widzimy wzmożony ruch na rynku elbląskim. Coraz więcej osób chce kupić nieruchomości, ogląda je, liczy zdolność kredytową. Jedni chcą skorzystać z programu, drudzy chcą zdążyć przed nim, bo sami nie mogą z niego skorzystać. Według mnie wzrost cen, a bardziej ich mocne ugruntowanie w przedziale 7000-8000 zł za m2 na rynku wtórnym przy mieszkaniu do zamieszkania, są nieuniknione. Lepsze lokalizacje będą nawet przekraczać ten próg. Pamiętajmy, że w Elblągu kilka inwestycji dopiero rusza, mowa m. in. o bloku przy ul. Kasprzaka czy inwestycji przy al. Grunwaldzkiej, jednak termin ich zakończenia to 2024/2025 rok.

- Kto konkretnie może wziąć udział w programie?

Bezpieczny kredyt 2% to program przeznaczony dla osób do 45 roku życia, jeżeli kredytobiorcy to małżeństwo, to wystarczy, że jedno z nich spełni to wymaganie, ale muszą oni wychowywać minimum jedno dziecko. Oczywiście kredyt otrzymają też osoby, które będą miały zdolność kredytową, jednakże warto wspomnieć o tym, iż nadal nie wiemy, w jaki sposób będzie ona w tym przypadku liczona. Trwają prace, aby banki liczyły ją w sposób preferencyjny dla kredytobiorcy.

- Jakie jeszcze wymagania musi spełnić kredytobiorca?

- Ważnym punktem jest na pewno brak posiadania nieruchomości, wyjątkiem jest posiadanie udziału nie większego niż 50 proc., która jest np. dziedziczona, a kredytobiorca w niej nie zamieszkuje. Innymi słowy w programie wezmą udział osoby, które dotąd nie brały kredytu hipotecznego i nie posiadały nieruchomości na cele mieszkaniowe.

- Czy w ogóle warto wziąć taki kredyt?

- Warto, a najlepiej obrazują to wyliczenia banków. Np. mBank przeprowadził wstępną kalkulację na przykładzie kredytu w wysokości 550 000 zł na 30 lat, rata obecnie to 5400 zł bez dopłaty, po dopłacie 2830 zł. To całkowicie zmienia optykę zakupu nieruchomości. Ktoś, kto weźmie taki kredyt, przez 10 lat będzie miał ratę prawie o połowę niższą niż obecnie. Jeszcze ważniejsze jest to, że później będzie miał ratę stałą, która na dzisiaj wynosiłaby ok. 3200 zł. Dodam tylko że mBank przeprowadził tę symulację na kwocie 550 000 zł, a górnym limitem w przypadku małżeństwa ma być 600 000 zł, choć my wiemy, co zrobić, aby ten limit zwiększyć do 800 000 zł.

- A co z wkładem własnym? Ile trzeba mieć, aby wziąć udział w programie?

- Wkład własny jest ważny, ale jak go ktoś go nie ma, to w WGN Nieruchomości także sobie z tym poradzimy, mamy na to kilka rozwiązań. Jak zwykle mamy przygotowaną konkretne propozycje dla elblążan, którzy są naszymi klientami. Dlatego zapraszamy osoby, które są zainteresowane tym programem, na bezpłatną konsultację w zakresie finansów i nieruchomości. Z nami każdy dowie się więcej na temat programu czy własnej zdolności kredytowej oraz kwestii związanych z wkładem własnym. Wiemy też, jakie mieszkania niebawem pojawią się na rynku elbląskim do sprzedaży, a których nie ma w ofercie na rynku. Chodzi o oferty off market, niektóre nigdzie się nie pojawią, a zostaną sprzedane. Warto z nami współpracować, bo my już współpracujemy z większością inwestorów, deweloperów czy pośredników finansowych w Elblągu.

- Jak taka konsultacja wygląda w praktyce?

- Umawiamy się na na bezpłatne spotkanie, na którym wraz z osobami z naszego biura odpowiedzialnymi za dany proces robimy analizę potrzeb klienta. Dotyczy ona wielu sfer, między innymi samej nieruchomości, której szuka nasz klient. Rozmawiamy o finansach, jakimi dysponuje klient, na co naszego klienta stać, a jeśli nie stać, jak to zmienić. Klient musi mieć pewność, że dostanie kredyt, a podpisana umowa przedwstępna i wpłata zadatku nie spowoduje utraty środków. Dlatego pomagamy w całym procesie. Szukamy dla klienta nieruchomości, pomagamy we wszelkich formalnościach, przy umowach przedwstępnych, negocjacjach. Nasi klienci czują, że z nami wszystko jest łatwiejsze. Jako biuro pobieramy wynagrodzenie od sprzedającego, a także od banków przy uruchomieniu kredytu. Skorzystanie z naszej pomocy nie wpływa na cenę samej nieruchomości oraz kredytu.

- Jak umówić się na spotkanie?

- To bardzo proste, wystarczy zadzwonić na numer 888 592 885 lub napisać maila na adres g.brzozowski@wgn.pl, można także napisać do nas na profilu WGN Nieruchomości Elbląg na Facebooku, a nawet bezpośrednio do mnie.

