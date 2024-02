 Bitdefender vs ESET: Który antywirus lepiej chroni Twoje urządzenia?

Użytkownicy komputerów oraz urządzeń mobilnych chętnie sięgają po renomowane oprogramowanie antywirusowe. Jednymi z najczęstszych wyborów jest słowacki software ESET oraz rumuński Bitdefender. Oba przedsiębiorstwa posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu antywirusów i wielokrotnie otrzymywały wyróżnienia międzynarodowej rangi. Który z antywirusów sprawdzi się lepiej?

ESET vs Bitdefender. Który lepszy i dlaczego?

Oba antywirusy oferują zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, ale zaawansowana ochrona oraz dostęp do dodatkowych funkcji w obu przypadkach wygląda nieco inaczej. Przyjrzyjmy się możliwościom software’u, porównując ze sobą jego różne wersje będące swoimi bliskimi odpowiednikami.

Linia ESET NOD32 Antivirus

Program ESET NOD32 to flagowy produkt adresowany zarówno do użytkowników domowych, jak i niewielkich firm. Został wyposażony w zaawansowaną ochronę przeciwko wirusom i phishingowi. Poradzi sobie też z oprogramowaniem ransomware. Wśród innych zabezpieczeń warto wymienić ochronę przed exploitami, zagrożeniami bazującymi na skryptach oraz system HIPS działający na hoście. Miłośnicy elektronicznej rozrywki docenią tryb gier zwiększający wydajność systemu na czas zabawy.

Linia Bitdefender Antivirus Plus

Antivirus Plus to sprawnie działający program antywirusowy. Zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami i robakami. Został wyposażony w zabezpieczenia anti-phishing, anti-fraud oraz tryb ratunkowy. Pozwala też na przeskanowanie komputera pod kątem luk w zabezpieczeniach. Dodatkowe funkcje obejmują ochronę prywatności w postaci narzędzi do niszczenia plików, ochrony przed śledzeniem czy managera haseł.

Linia ESET Internet Security

Jeśli używasz komputera, często korzystając z sieci, lepszym wyborem będzie ESET Internet Security. Ten pakiet zapewnia ochronę bankowości online i zabezpiecza przed atakami urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi. Ważnym elementem jest też kontrola rodzicielska, która pozwala monitorować w jaki sposób młodzi użytkownicy korzystają z zasobów sieci i ile czasu spędzają przed komputerem.

Linia Bitdefender Internet Security

Internet Security to zestaw narzędzi zwiększający bezpieczeństwo korzystania z sieci. Wśród dostępnych rozwiązań pojawia się rozbudowany firewall sieciowy, VPN, kontrola rodzicielska oraz wykrywanie zachowań przypominających ransomware. Software zapewnia też ochronę kamery internetowej tak, aby hakerzy nie mogli przejąć nad nią kontroli.

Linia ESET Smart Security Premium

Smart Security Premium został wyposażony w szeroką gamę funkcji, które zapewniają zarówno ochronę w czasie rzeczywistym, jak i bezpieczne surfowanie po sieci. Łączy w sobie zalety NOD32 (wykrywanie złośliwego oprogramowania, antyspyware oraz antyphishing) oraz Internet Security (możliwość włączenia kontroli rodzicielskiej, ochrona bankowości). Będzie dobrym wyborem dla użytkowników, którzy chcą mieć jedno narzędzie, które nie obciąża systemu. Ciekawym rozwiązaniem jest też szyfrowanie folderów oraz całych dysków USB.

Linia Bitdefender Total Security

Bitdefender oferuje uniwersalną ochronę w postaci Total Security. Łączy ona możliwości Antivirus Plus oraz Internet Security, poszerzając ją o nowe funkcje. Wśród nich warto wymienić rozbudowane funkcje optymalizacji systemu (Bitdefender Photon, Global Protective Network oraz kilka trybów działania - gry, filmu i pracy), moduł antykradzieżowy i ochronę klasy multi-device. To ostatnie rozwiązanie zabezpieczy urządzenia z systemem Windows, macOS, Android oraz iOS.

Bitdefender czy ESET. Który z programów antywirusowych wybrać?

Niezależnie od tego czy wybierzesz ESET antywirus, czy Bitdefender, otrzymujesz dobry program antywirusowy. Oba z nich wyróżnia intuicyjny interfejs i łatwość użytkowania, choć ESET pod tym względem zostaje nieco z tyłu. Zostały także wyposażone w wydajne silniki antywirusowe, które skutecznie powstrzymują szkodliwe oprogramowanie oraz chronią użytkownika przed innymi zagrożeniami (np. phishing, spyware, ransomware). Stosując kontrolę rodzicielską można zapewnić filtrowanie treści i bez obaw przekazać komputer latoroślom.

Istotną różnicą między programami jest obecność VPN w każdej wersji Bitdefendera (200 Mb dziennie na każde urządzenie). W przypadku antywirusa Eset to rozwiązanie pojawia się dopiero w przypadku wersji Security Ultimate.

Zarówno ESET, jak i Bitdefender wywierają minimalny wpływ na działanie systemu operacyjnego, więc nie będą przeszkadzały w wykonywaniu bieżących zadań.

Ostatecznie wybór oprogramowania antywirusowego to kwestia indywidualna. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsze zapory nie powstrzymają zagrożeń, jeśli komputer jest użytkowany nieodpowiedzialnie.

Gdzie kupić najlepszy antywirus?

Użytkownicy, którzy potrzebują zaawansowanej ochrony powinni zadbać o sprawdzony i efektywny program antywirusowy. Gdzie go kupić? Szeroki wybór zabezpieczeń oferuje sklep Soft360. W jego ofercie znajdziesz zarówno ESET antywirus, program Bitdefender, jak i całą gamę rozwiązań innych firm.

Soft360 to sprawdzony dostawca oprogramowania, który oprócz software’u oferuje kompleksowe doradztwo i wsparcie posprzedażowe. Do każdego zakupu dodawany jest certyfikat legalności, dzięki czemu użytkownik może być pewien, że z programu, który kupił, można korzystać bez naruszania postanowień umowy licencyjnej.

--- artykuł sponsorowany ---