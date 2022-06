Biuro Moniki Falej czeka na mieszkańców Elbląga

Drogie Elblążanki, drodzy Elblążanie! Jestem Posłanką Warmii, Mazur i Powiśla. Wybraną Waszymi głosami, by służyć regionowi. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Walczę w Sejmie o ważne inwestycje, wspieram lokalne samorządy i ich starania o fundusze. Interweniuję w wielu indywidualnych sprawach mieszkanek i mieszkańców. To lokalne sprawy są dla mnie najważniejsze. Liczę na to, że wspólnie możemy rozwiązać problemy i zwracać uwagę na potrzeby regionu.

Złożyłam dotąd 1689 Interpelacji i 84 Zapytania – indywidualnych i grupy parlamentarzystów. Ziemia elbląska zasługuje na wsparcie. Elbląg zasługuje na silną samorządność i podmiotowość jego mieszkańców. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (ratyfikowana przez Polskę), mówi wyraźnie, że społeczności lokalne rządzą się za pośrednictwem rad, którym podlegają organy wykonawcze. Czy elbląska wspólnota mieszkańców jest przekonana, że faktycznie rządzi, czy jej wpływ na to trwa po dniu wyborów, czy wielotysięczne nawet głosy w ważnych sprawach Miasta są słyszane przez jego władze, uchwałodawcze i wykonawcze? Dobrze funkcjonujące miasto to takie, w którym istnieje dialog społeczny, w którym społeczeństwo obywatelskie jest silne i ma wpływ na decyzje o swojej przyszłości. Jestem z Wami w najważniejszych sprawach dla Elbląga. Wspólnie protestowaliśmy wobec likwidacji Pogotowia Socjalnego, czy oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Miejskim. Obecna podczas dyskusji o ul. Wschodniej i aktywnie wspierająca elbląskie kobiety w walce o Skwer Praw Kobiet. Taka jest moja powinność – być z Wami. Podejmować ryzyko konfliktu z władzą, także tą lokalną. Moje biuro poselskie w Elblągu jest zawsze do Waszej dyspozycji. Zapraszam do kontaktu. Tu możesz zgłosić się z każdym problemem – wspólnie spróbujemy go rozwiązać. Jestem do Waszej dyspozycji, z bezpośrednią rozmową indywidualną i zbiorową, w artykułowaniu w Waszym imieniu spraw rozwojowych oraz potrzeb Elbląga i regionu; wystąpieniami wobec władz miejskich i wojewódzkich; zapytaniami i interpelacjami do władz centralnych. Korzystajcie z różnych kanałów dialogu między nami: - e-mail.: monikafalej.poslanka@gmail.com - adres Biura Poselskiego: Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 117/ lok. 18A, - tel. 602 625 401 Pozdrawiam Monika Falej --- komunikat płatny ---

