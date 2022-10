 Biżuteria świetnie podkreśli twoją osobowość i dodaje stylizacji charakteru

Biżuteria damska nie tylko może dodać charteru stylizacji, ale też może wyrażać osobowość swojej właścicielki, a przy tym dodawać jej pewności siebie. Dlatego tak istotne jest to, by była dobrana do kobiety. Jak to zrobić? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.

Wszystkie kobiety uwielbiają biżuterię. Moc różnych wzorów oraz dostępność dodatków sprawiają, że z powodzeniem można ją dopasować do każdej stylizacji i na każde wyjście. Bardzo ważne jest nie tylko to, by dodatki pasowały do sukienki i okazji, ale też do charakteru kobiety, która ją nosi. Styliści często podkreślają, że nawet najbardziej ozdobna kolia nie będzie oddawała w pełni kobiecego piękna, jeśli nałoży ją osoba nieśmiała, która nie lubi wyróżniać się z tłumu i po prostu źle się czuje w tego typu ozdobach.

Delikatne pierścionki i kolczyki dla minimalistek

Kobiety, które stawiają na delikatne ozdoby, powinny stawiać na pierścionek. Wbrew pozorom, nawet taki, wydawałoby się mało zauważalny, dodatek może odmienić całą stylizację - bardzo subtelnie ją podkreślają i dodając jej uroku. Delikatne pierścionki mogą mieć różne kształty. Oczywiście najpopularniejszym jest okrąg z niewielkim oczkiem - diamentem, ametystem, szafirem, rubinem bądź innym kamieniem szlachetnym. Taki rodzaj biżuterii będzie świetnym uzupełnieniem codziennej stylizacji.

W dobrych sklepach jubilerskich można jednak znaleźć wiele innych wzorów. W ofercie Lilou możemy znaleźć np. pierścionki w kształcie obrączki zrobione z malutkich, pozłacanych kwiatków. Ciekawą propozycją jest także pierścionek Etno wykonany z wielu maleńkich kuleczek lub ażurowy w kształcie serca bądź koniczynki.

Biżuteria damska w formie talizmanów nie tylko dla przesądnych

Obecnie bardzo modna jest biżuteria w formie talizmanów. Złota biżuteria damska, która ma nie tylko ozdabiać swoją właścicielkę, ale ją chronić czy przynosić szczęście, cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród przesądnych pań. Nie ma jednak wątpliwości, że większość kobiet wybierając na przykład naszyjnik z zawieszką w kształcie koniczynki lub podkowy podświadomie liczy na swoje szczęście.

W przypadku bransoletki czy kolczyków, które mają być talizmanami, nie wolno zapominać o doborze odpowiednich kamieni naturalnych. Każdy z nich ma jakieś znaczenie. Diament symbolizuje trwałość, siłę i wierność, szmaragd ma dodawać sił witalnych, uspokaja, a rubin symbolizuje siłę, namiętność, odwagę i walkę. Z kolei szafir jest znakiem zamkniętej miłości i wierności, a do tego oznacza nieśmiertelność i trwałość, topaz ułatwia skupienie uwagi, poprawia koncentrację i dodaje siły, a ametyst ma chronić przed złymi myślami i nieszczerymi intencjami.

Lilou oferuje też pierścionki w kształcie znaków zodiaku, przez co każda z kobiet może dobrać idealną biżuterię dla siebie. Do tego można dobrać inną biżuterię w tym stylu np. bransoletki wisiorki lub naszyjniki z zawieszkami.

Diamenty dla kobiety kochającej elegancję i luksus

Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, to powiedzenie znane jest od lat. I skrywa się w nim wiele prawdy. I chociaż wiele osób na pierwszy rzut oka nie odróżnia diamentów od cyrkonii, to kobieta, która ma prawdziwy, wartościowy kamień szlachetny bez wątpienia czuje się atrakcyjniejsza i pewniejsza siebie. Diament należy też do kamieni naturalnych, które są nie tylko piękne, ale też bardzo trwałe i odporne na różnego rodzaju uszkodzenia.

Złota czy srebrna biżuteria z diamentami w zależności od modelu sprawdzi się na wiele okazji. Trzeba jednak przyznać, że ten kamień jest tak zachwycający, że nawet niewielka biżuteria, która go zawiera, dodaje kobiecie i jej stylizacji blasku.

Biżuteria vintage dla miłośniczek mody retro

Obecnie dużym powodzneiem cieszy się biżuteria w starym stylu. Można ją kupić nie tylko na aukcjach, wiele sklepów jubilerskich oferuje dodatki, które są stylizowane na stare. Takie kolczyki, wisiorki, bransoletki czy pierścionki raczej nie sprawdzą się do codziennego stroju, jednak już na ważne wyjścia - jak najbardziej. Oczywiście nakładając je, trzeba sugerować się tym, by cały strój był dość stonowany, to dodatki mają tu odgrywać pierwsze skrzypce.

Biżuteria vintage pięknie prezentuje się podczas wieczorowych wyjść. Zazwyczaj jest bardzo bogato zdobiona kamieniami szlachetnymi i różnymi wzorami. Takie wzory idealnie sprawdzą się w przypadku kobiet, które fascynują się modą retro.

Można dobrać biżuterię do swojej osobowości i pasji

Warto podkreślać naszą osobowością specjalnie dobraną biżuterią o wzorze, który nawiązuje np. do zawodu czy hobby. Fryzjerki mogą więc nosić kolczyki w kształcie nożyczek, a panie weterynarz te, które przypominają koty, psy czy inne zwierzęta. Z kolei w przypadku lekarek sprawdzą się bransoletki z zawieszkami np. w kształcie stetoskopu, a nauczycielek- pióra. Możliwości jest całe mnóstwo. Kobiety z takimi dodatkami mogą czuć się pewniej, bo wiedzą, że są one bliskie ich sercu.

Taka biżuteria jest też doskonałym pomysłem dla bliskiej osoby. Nie ma bowiem praktycznie żadnego ryzyka, że dopasowane do pasji lub zawodu kolczyki, czy bransoletki nie przypadną do gustu osobie obdarowanej.

Biżuteria hand made dla artystycznej duszy

Kobieta o artystycznej duszy raczej nie będzie dobrze się czuła zakładając klasyczne kolczyki, bransoletki czy wisiorki. W tym przypadku znacznie lepszym rozwiązaniem będą ręcznie robione dodatki, których na próżno szukać w sklepach jubilerskich. Obecnie w internecie można znaleźć mnóstwo półproduktów oraz tutoriali pokazujących, jak wykonać swoją własną biżuterię.

Takie kolczyki czy bransoletki mogą być zrobione z gotowych elementów lub ulepione np. z modeliny. Obecnie biżuteria z tego tworzywa cieszy się ogromną popularnością, powstały nawet sklepy, gdzie panie oferują ulepienie biżuterii "na życzenie", czyli w dowolnie wybranym wzorze. Hitem są obecnie kolczyki oraz breloczki w kształcie słodyczy, np. donutów, pączków, czy ciasteczek. Takie dodatki doskonale pasują do luźnych, nieoficjalnych, kolorowych strojów w z tylu hippie czy boho.