Nadeszła jesień, deszczowe dni, niższe temperatury i słaba widoczność sprawia, że nie trudno o stłuczki, kolizje drogowe, czy drobne incydenty na parkingu. Każdy z nas chce, aby jego auto wyglądało jak nowe i było sprawne oraz bezpieczne.

W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy na co dzień kompleksowo zajmują się naprawą szkód powypadkowych wszystkich marek, doradzą jak postępować i szybko przywrócą nasze auto do stanu przed uszkodzeniem. Wspomniane warunki spełnia Autoryzowana Blacharnia Lakiernia HADM Gramatowski, która przez lata doświadczenia wyszkoliła kadrę najlepszych specjalistów, którzy stale poszerzają swoją wiedzę w zakresie innowacyjności napraw. Warto wspomnieć, że jest to blacharnia autoryzowana przez markę Skoda, spełniająca najwyższe standardy, a naprawy dokonywane są wyłącznie z użyciem oryginalnych części.

Potrzebujesz samochodu na już? Utrata pojazdu na dłuższy czas uniemożliwia Ci pracę?



W takiej sytuacji , również jesteśmy w stanie pomóc wypożyczając auto na czas naprawy. Bogata oferta wypożyczalni oferuje auta zarówno osobowe, jak i dostawcze o dużej ładowności, którymi można się poruszać mając prawo jazdy kategorii B.

Warto pamiętać, że Twoja decyzja, gdzie chcesz naprawić auto nawet jeśli ubezpieczalnia nakłania Cię do naprawy w innym miejscu. Dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich warto dokonywać napraw w autoryzowanych punktach.

HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Citroen

ul. Warszawska 87 / 82-300 Elbląg

T: 55 230 40 73

M: 720 820 287



Autoryzowany Dealer Skoda i Kia

Rokocin 4G / 83-200 Starogard Gdański

T: 58 560 94 80

www.hadm.pl

