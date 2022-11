 Blog czy strona internetowa? 

Każdy świadomy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że obecność w sieci to dziś podstawa promocji firmy. Jednak dróg do zaistnienia w Internecie jest wiele i stąd rodzą się liczne pytania. Jedno z nich dotyczy typu firmowej witryny: czy warto zainwestować w stronę internetową, czy lepiej postawić na bloga – o tym dylemacie piszemy w tym artykule.

Czym różni się blog od strony internetowej?

Blog to jeden z rodzajów strony WWW. Treści na tego typu witrynie publikowane są zazwyczaj w kolejności chronologicznej, w ten sposób, że najnowszy wpis wyświetla się na górze strony głównej i jest opatrzony datą.

Duży wpływ na to, czy blog odniesie sukces, ma regularność wpisów oraz to, czy zaintrygują one odbiorców oraz spełnią wymagania SEO. Obecnie częściowo rolę blogosfery przejęły dynamicznie rozwijające się media społecznościowe (np. Facebook, Instagram), gdzie publikowane są także obszerne treści.

Wiele firm, aby budować opinie eksperta w swojej branży, łączy blog ze swoją stroną internetową. Robi to, korzystając z subdomeny – odrębnej strony, która jest rozszerzeniem domeny głównej. Przykładowo: jeśli nazwa Twoja strony WWW to: mojafirma.pl, to adres bloga będzie prezentował się następująco: blog.mojafirma.pl.

Strona internetowa natomiast to zbiór pojedynczych stron tzw. podstron, które znajdują się pod jednym adresem internetowym, czyli domeną.

Istnieje wiele rodzajów stron WWW. Jeden z nich poznałeś już wyżej, to blog. Ponadto wyróżnia się jeszcze: strony firmowe – dotyczące działalności danej firmy, strony e-commerce – czyli sklepy internetowe, gdzie można zamawiać produkty lub rezerwować usługi oraz inne: np. portale informacyjne, rozrywkowe, edukacyjne itd.

Różnica pomiędzy blogiem a stroną internetową polega przede wszystkim na sposobie prezentowania treści i funkcji, które spełnia każda z witryn.

Blog wymaga od Ciebie stałych dynamicznych zmian, regularnego publikowania nowych treści, które będą pomocne dla Twoich odbiorców oraz będą promować Twoja firmę. Celem bloga jest kreowanie wizerunku eksperta w swojej branży.

wymaga od Ciebie stałych dynamicznych zmian, regularnego publikowania nowych treści, które będą pomocne dla Twoich odbiorców oraz będą promować Twoja firmę. Celem bloga jest kreowanie wizerunku eksperta w swojej branży. Strona internetowa zaś składa się z takich zakładek jak: „O firmie”, „Oferta”, „Kontakt”, czyli innymi słowy: informuje o Twojej działalności i służy do nawiązywania kontaktów. Jest dostępną 24/7 wizytówką Twojej firmy.

Firmowy blog czy strona internetowa – co wybrać?

Już wiesz, czym różni się blog od strony internetowej, więc teraz czas zastanowić się, która opcja będzie lepsza dla Twojej firmy.

Zanim podejmiesz decyzję, musisz wiedzieć, że firmowy blog nie jest w stanie spełnić wszystkich funkcji, których wymaga promocja marki online. Ponadto prowadzenie bloga wymaga od Ciebie regularnych publikacji postów. W innym wypadku uruchamianie tego typu strony mija się z celem.

Nic więc dziwnego, że wiele firm decyduje się najpierw na budowę strony WWW, która staje się centrum dowodzenia firmy. A dopiero później wraz z planowaniem kolejnych strategii marketingowych dołącza do domeny głównej bloga, a w dalszej perspektywie inne subdomeny, np. sklep internetowy.

Tak więc decyzja zależy od Twojej strategii marketingowej, lecz naturalna ścieżka prowadzi od strony internetowej do bloga.

Ponadto najpierw warto przedstawić się odbiorcom, atrakcyjnie opisać swoją ofertę i podać potencjalnym klientom dane kontaktowe, a dopiero później budować opinię eksperta w swojej branży poprzez publikacje wartościowych artykułów na firmowym blogu.

Gdzie założyć stronę internetową i bloga?

W sieci znajdziesz wiele ofert dotyczących budowy stron WWW i blogów. Jednak zanim podejmiesz decyzję, upewnij się, że masz do czynienia z kompleksową ofertą, która zapewni Ci wszystkie niezbędne elementy i pozwoli Ci zająć się własnym biznesem, a nie uczeniem się programowania.

Ciekawie na rynku – szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców – prezentuje się oferta doradców internetowych WeNet. Budowa strony WWW przebiega w sześciu krokach:

Planowanie i rozmowy na temat Twoich oczekiwań Tworzenie wyglądu witryny i wprowadzanie funkcjonalności Projektowanie: łączenie treści i grafik – ogólna redakcja Testowanie, czy wszystkie elementy działają poprawnie Twoja akceptacja gotowej strony internetowej Publikacja, czyli moment, w którym rozpoczynasz drogę do sukcesu!

Doradcy internetowi gwarantują:

budowę atrakcyjnej i bezpiecznej strony internetowej,

dostosowanej do różnych szerokości ekranu (responsywnej),

a także wybór odpowiedniej domeny i hostingu.

A ponadto na każdym etapie współpracy jest do Twojej dyspozycji dedykowany opiekun gotowy na wszelkie sugestie zmian i aktualizacji na stronie internetowej firmy. Będziesz chciał rozszerzyć swoją witrynę o bloga? Nie ma problemu.

Co więcej, jeśli będziesz potrzebował wpisów, w ofercie SEO znajdziesz wsparcie profesjonalnych copywriterów, którzy po gruntownym researchu przygotują artykuły związane z Twoją branżą.

WeNet.pl stworzył już strony internetowe dla ponad 30 000 małych i średnich firm. Dołącz do nich i zacznij rozwijać swoją działalność!

Meta dane

Firmowy blog czy strona WWW – w co lepiej zainwestować?

Zastanawiasz się, jak promować swoją firmę w sieci? Dowiedz się, czy lepiej postawić na firmowego bloga, czy może na stronę internetową.

---materiał partnera---