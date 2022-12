 Bo książka naprawdę ma znaczenie!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza do udziału w czytelniczym happeningu pn. „Zaczytane pokolenia" podsumowującego projekt pn. „Książka ma znaczenie – czyta każde pokolenie!”, który odbędzie się 19 grudnia w godz. 9:00-14:00.

Uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII) zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadzie pn. „Oczytana szkoła” - zostań mistrzem ze znajomości literatury i zgarnij nagrody dla swojej klasy/szkoły! Rozgrywki potrwają od godz. 11:00 do 13:00. Na zgłoszenia drużyn czekamy do 13 grudnia. Liczba miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Światowida:

https://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci12336,wez-udzial-w-olimpiadzie-oczytana-szkola

Na pozostałych uczestników w godz. od 9:00 do 14:00 będą czekały:

- pokój czytelniczy - spotkanie z bajką czytaną, czytanie książek metodą Kamishibai, dyskusje, zabawy czytelnicze - bez ograniczeń wiekowych;

- pokój Gier – escape room z nagrodami dla odbiorców powyżej 12 roku życia;

- pokój Kreatywny – zajęcia plastyczne bez ograniczeń wiekowych (tworzenie zakładek, zdobienie koszulek/toreb).

Zapisy/szczegóły – 55 611 20 59 lub agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Projekt pn. „Książka ma znaczenie – czyta każde pokolenie! Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

