 Celebrytki - co to jest i jak je nosić?

Dobrze dobrana biżuteria może podkreślić charakter każdej stylizacji, zarówno tej bardziej formalnej, jak i casualowej, codziennej. Delikatne celebrytki ze stali chirurgicznej, srebra lub złota to subtelny dodatek, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o jubilerskie produkty, naszyjnik typu celebrytka to stosunkowo nowy trend, który jednak bardzo szybko zdobywa sobie liczne grono wielbicielek.

Celebrytki ze stali chirurgicznej - co to jest?

Celebrytki stały się w ostatnich latach bardzo modne. Wpływ na to miały przede wszystkim osoby znane - które zaczęły promować w mediach noszenie delikatnych, subtelnych ozdób. Celebrytki składają się zazwyczaj z cienkiego łańcuszka, na którym znajduje się nieduża, nierzucająca się w oczy zawieszka. Prezentują się elegancko, jednak bez zbytniej ekstrawagancji - można nosić je również na co dzień.

Celebrytki: stal chirurgiczna, srebro, złoto

W sklepach jubilerskich najczęściej można spotkać celebrytki srebrne i złote (lub pozłacane). Ocena sklepu pomoże w podjęciu decyzji o tym, w którym miejscu warto dokonać zakupu. Zarówno złote, jak i srebrne celebrytki to klasyczny dodatek - to, który rodzaj wybrać, zależy właściwie tylko od naszych preferencji - i tego, jakie inne elementy biżuterii posiadamy.

Celebrytki stal chirurgiczna nieco przypominają te srebrne, choć odróżniają się od nich odcieniem koloru. Są wyjątkowo trwałe, nie zmieniają koloru, a na temat stali chirurgicznej należy z pewnością wiedzieć to, że świetnie nadaje się dla alergików. Nie uczula i nie podrażnia skóry.

Stal chirurgiczna - biżuteria do na każdą okazję

Ogromną zaletą celebrytek jest to, że pasują do wszystkiego. Świetnie podkreślą elegancją koszulę, zwykły, prosty top oraz letnią sukienkę. Warto zadbać o to, by dobrać rodzaj ozdoby do swojego gustu i preferencji - a jeśli biżuteria ma być prezentem, świetnym pomysłem może być personalizowany grawer. Celebrytki spodobają się nawet osobom, które na co dzień nie są zwolennikami noszenia biżuterii - niektóre są wyjątkowo drobne, subtelne i delikatne.

Jak zadbać o to, by móc wszechstronnie wykorzystywać raz kupione produkty? Naszyjnik typu celebrytka jest jednym z najbardziej uniwersalnych rodzajów biżuterii. Wykonany ze stali szlachetnej, srebra lub złota jest trwały, subtelny, a jednocześnie - elegancki. Warto mieć przynajmniej jeden w swojej kolekcji!

