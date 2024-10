  Ceny niższe, sen spokojniejszy. Sprawdź materace w JYSK

Już od 16 października na materace z matą ochronną w JYSK obowiązuje 20-procentowy rabat. Salony sieci, m.in. w Elblągu przy Królewieckiej 215, zapraszają. Zadbaj o swój spokojny sen!

Fot. JYSK Królewiecka 215

Sen jest ważny!

Za oknem chłodniej, dni coraz krótsze, nic tylko zaszyć się pod kołdrą – najlepiej na wygodnym materacu! Sen będzie spokojniejszy, bo po zakupach w JYSK odpocznie także... portfel, a to dzięki 20-procentowemu rabatowi na materace z matą ochronną. Jedną z wielu dziedzin, w których wyspecjalizowała się sieć, jest właśnie "kultura snu". Materace (niemal wszystkie polskiego producenta!), kołdry, poduszki, dzięki pomocy wykwalifikowanego personelu dobierane są do indywidualnych potrzeb. Tu każdy klient może liczyć na fachowe doradztwo.

JYSK w Elblągu zaprasza

Akcja tyczy również materacy w już obniżonych cenach. Regulamin dostępny na stronie jysk.pl. Z JYSK zadbasz o każdą przestrzeń, której chcesz nadać funkcjonalny i atrakcyjny charakter. Sypialnia, łazienka, ogród, pomieszczenie biurowe... To wszystko i wiele więcej wyposażysz właśnie tutaj! Przypomnijmy: sieć ma obecnie ponad 3300 sklepów w 48 krajach, 290 z nich działa w Polsce, a dwa w Elblągu, m. in. w parku handlowym przy ulicy Królewieckiej. Aktualny katalog JYSK możesz sprawdzić tutaj. Do zobaczenia!

JYSK

Królewiecka 215, Elbląg

strona internetowa sieci