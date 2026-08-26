Ceny paliw znów szaleją! A my mamy sposób na realną oszczędność

Ceny paliw są dziś nieprzewidywalne, jednego miesiąca spadają, kolejnego biją rekordy. To właśnie dlatego coraz więcej kierowców szuka samochodu, który pozwoli realnie zaoszczędzić na codziennych dojazdach, nie rezygnując przy tym z komfortu i stylu. Odpowiedzią na te potrzeby jest Renault Captur dostępny „od ręki” w salonie RTS w Elblągu.

Samochód „od ręki” ,zaoszczędź na paliwie już dziś

Nie trzeba czekać miesiącami na wymarzony samochód. Renault Captur, gotowe do odbioru egzemplarze, które pozwalają usiąść za kierownicą praktycznie od razu i od razu zacząć oszczędzać na paliwie. To rozwiązanie idealne dla osób, które potrzebują nowego samochodu na już, bez długiego oczekiwania na realizację zamówienia.

Duży wybór samochodów i wersji silnikowych

W ofercie RTS w Elblągu znajdziemy duży wybór samochodów Renault Captur, dopasowanych do różnych potrzeb i stylu jazdy. Klienci mogą wybierać spośród kilku wersji silnikowych miedzy innymi:

- Mild hybrid 140 KM – nowoczesna technologia hybrydowa, która realnie obniża spalanie,

- 1.2 115 KM benzyna – sprawdzony i oszczędny silnik,

- 1.2 120 KM benzyna LPG – instalacja gazowa dla tych, którzy chcą jeszcze mocniej ograniczyć koszty eksploatacji.

Niezależnie od wybranej wersji, klienci mogą liczyć na dużą oszczędność na paliwie, co w obliczu niestabilnych cen na stacjach ma dziś ogromne znaczenie.

Renault Captur kompaktowy, hybrydowy SUV o charakterystycznym stylu

Renault Captur to kompaktowy, hybrydowy SUV o charakterystycznym stylu, który od lat podbija serca polskich kierowców. Model technologicznie spokrewniony jest z Renault Clio, dzięki czemu łączy przyjemną dla oka stylistykę z praktycznością na co dzień. To jeden z najpopularniejszych modeli w swoim segmencie i jeden z najchętniej kupowanych samochodów francuskiej marki nic dziwnego, że klienci chwalą go za przestronne wnętrze, dynamiczny, muskularny design oraz bardzo dobre właściwości jezdne.

Idealny crossover do miasta i w trasę, Renault Captur równie dobrze sprawdza się w codziennych dojazdach po mieście, jak i podczas dłuższych podróży.

Realne spalanie czyli oszczędność, którą widać na stacji paliw

To, co wyróżnia Renault Captur na tle konkurencji, to realne, a nie tylko deklarowane spalanie. W wersji hybrydowej samochód potrafi spalać w mieście zaledwie od 4,2 do 5 l/100 km, co przekłada się na oszczędność paliwa sięgającą nawet 60% w porównaniu do klasycznych jednostek benzynowych. W praktyce oznacza to setki, a nawet tysiące złotych zaoszczędzone w skali roku.

Renault Captur od 83 800 zł atrakcyjna oferta finansowa

Renault Captur dostępny jest już od 83 800 zł, a salon RTS oferuje także atrakcyjne warunki finansowania, w tym ubezpieczenie w cenie już od 1%. To oferta, która sprawia, że nowy, oszczędny samochód jest w zasięgu ręki.

Ponad 30 lat doświadczenia RTS Elbląg

Za ofertą stoi zespół z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. RTS to sprawdzony dealer Renault, który od lat cieszy się zaufaniem klientów z Elbląga i okolic zarówno jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów, jak i doradztwo przy wyborze finansowania czy obsługę posprzedażową.

Umów się na jazdę testową i sam się przekonaj

Najlepszym sposobem na sprawdzenie, jak wiele można zaoszczędzić dzięki Renault Captur, jest jazda testowa. W salonie RTS w Elblągu można umówić się na spotkanie, przetestować samochód i podjąć świadomą decyzję. Doradcy pomogą też dopasować odpowiednie finansowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

Renault Captur od ręki czeka w salonie Renault RTS:

Kazimierzowo 7a, 82-300 Elbląg

Nie czekaj, aż ceny paliw znów wystrzelą w górę zadbaj o oszczędność już dziś i umów się na jazdę testową Renault Captur w RTS Elbląg.