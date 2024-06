  Charon: Całościowe wsparcie w chwilach pożegnań

W chwili, kiedy odchodzi bliska osoba, trudno jest myśleć o sprawach organizacyjnych związanych z jej ostatnim pożegnaniem. Zakład pogrzebowy Charon w Elblągu przychodzi w tych trudnych chwilach z pomocą.

- Organizujemy i koordynujemy sprawy związane z pogrzebem od początku do końca – mówi o działalności Charona jego właściciel, Piotr Buczkowski. - Zakład jest gotowy do obsługi pogrzebów w różnych formach: tradycyjnych z trumną lub po kremacji ciała. Pośredniczymy w kontakcie z duchownymi poszczególnych wyznań przy organizacji pogrzebów o charakterze religijnym, organizujemy też pochówki świeckie – wymienia nasz rozmówca.

Charon ma też doświadczenie w obsłudze pogrzebów o szczególnym charakterze, np. osób publicznych, albo przedstawicieli służb mundurowych, które odbywają się z udziałem kompanii honorowych.

- Jeżeli klient ma takie życzenie, załatwiamy bezpłatnie wszystkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym, wypisujemy wnioski, dołączamy akty zgonu czy inne potrzebne dokumenty np. poświadczające pokrewieństwo itd. Klienci dopiero u nas, po pogrzebie, dopłacają kwotę, która wykroczyła poza wartość zasiłku pogrzebowego, wynosi on w Polsce 4000 tys. zł. Do organizacji uroczystości nasi klienci nie muszą się zajmować kwestiami finansowymi, w Charonie opłaty dokonuje się dopiero po wykonanej usłudze, nie ma zaliczek – podkreśla jeszcze Piotr Buczkowski. Zakład przygotowuje do pogrzebu ciało zmarłego, w razie potrzeby zapewnia mu też odpowiednią garderobę.

Charon zajmie się też na życzenie klienta konsolacją, ustaleniem z lokalami choćby godziny stypy, serwowanych dań itd. Jeśli chodzi o kwiaty, zakład w znacznej mierze współpracuje z kwiaciarniami przy cmentarzu Dębica.

- Jeśli klient życzy jednak sobie kwiatów z innych kwiaciarni czy hurtowni, nie ma najmniejszego problemu. Odbieramy wieńce, przywozimy do kościoła czy kaplicy, zabieramy je na cmentarz, by rodziny nie musiały się tym zajmować – podkreśla Piotr Buczkowski.

Dodajmy, że Charon angażuje się też na rzecz lokalnej społeczności, m. in. przez działania takie jak wspieranie elbląskiego ośrodka szkolno-wychowawczego, Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka czy niedawne odnowienie tzw. kwatery N.N. na Dębicy poprzez wymianę krzyży i tabliczek.

W Charonie zamówimy klepsydry, a także oprawę muzyczną uroczystości, firma współpracuje m. in. z trąbkarzami. Zakład bardzo dba o wizualną stronę uroczystości poprzez odpowiednie dekoracje czy akcesoria funeralne, by ostatnie pożegnanie przebiegało i wyglądało jak najgodniej.

Charon będzie bohaterem serialowego cyklu Pokój z Tobą - Zakłady Pogrzebowe, który pojawi się w telewizji i na platformie YouTube. Elbląski zakład pogrzebowy, który działa od ponad trzech dekad, znajdziemy też na Facebooku.

Poniżej zdjęcie z kwatery N.N. po wymianie krzyży i tabliczek.

Charon

Związku Jaszczurczego 12a, 82-300 Elbląg

55 233 81 66

czynne 24/7

