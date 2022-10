 Citroën C5 - Najbardziej komfortowa limuzyna dostępna od ręki!

Nowy C5X to unikalne połączenie elegancji sedana, dynamicznego stylu kombi i podwyższonej sylwetki typowej dla segmentu SUV. Chciałbyś wyjechać nim już teraz na drogę i nie czekać, aż zamówiony samochód zjedzie z linii produkcyjnej? Mamy idealne rozwiązanie - Luksusowe C5X dostępne od ręki w salonie Citroëna HADM Gramatowski w Elblągu w korzystnych ratach od 1186 zł/netto*.

Kilka słów o C5X

W czasach gdy większość producentów rezygnuje z przedstawicieli segmentu D, Inżynierowie Citroëna postanowili zrobić dość odważny ruch. Stworzyli auto utrzymujące standardy ekskluzywnej limuzyny, a zarazem wpisujące się w ówczesne czasy swoją ergonomią i stylistyką. C5X stanowił dla projektantów Citroëna duże wyzwanie, któremu udało się sprostać i zaprojektować spójnego stylistycznie sedana „nowej generacji” z charakterem. Dużo miejsca, dobra ergonomia i komfort są domeną C5X. Można go określić mianem sportowej, ekskluzywnej limuzyny oferującej prawdziwą przyjemność z pokonywania kilometrów na naszych drogach, które jak wiemy nie zawsze są idealnie równe.

Z ogólnego punktu widzenia jest to samochód, który, mocno nawiązuje do historii aut oferowanych w segmencie D tej marki. Zapewne zachwyceni będą nim Ci klienci, którzy lubią delektować się jazdą z wysokim poziomem komfortu połączonym z dynamiką. Pod tym względem jest to auto wręcz idealne.

Już teraz odwiedź nasz salon Citroëna HADM Gramatowski w Elblągu, przetestuj i przekonaj się sam co oferuje C5X. Auta dostępne od ręki w różnych wersjach wyposażenia!!! Nie zwlekaj.

HADM Gramatowski

Warszawska 87

82-300 Elbląg

tel. 55 230 40 73

Autoryzowany Salon i Serwis

ELBLĄG

OPEL / CITROEN / SKODA

STAROGARD GDAŃSKI

KIA / SKODA

*Oferta leasingowa FREE2MOVE jest skierowana do przedsiębiorców. Miesięczna rata leasingowa może wynosić już od 1186 zł /netto. Kalkulacja została oparta o parametry: okres leasingu 5 lat, wpłata własna 30%, założony roczny przebieg 15 000 km oraz trzy możliwości zakończenia umowy. Szczegóły oferty znajdą Państwo u Doradców Handlowych Citroëna HADM Gramatowski. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.*

---materiał partnera---