 Co kupić nastolatkowi na urodziny?

Dla wielu rodziców, czy nadchodzą święta czy urodziny dziecka, trudnością jest fajny prezent. Jeszcze większy problem pojawia się, gdy dzieci zmieniają się w nastolatki, mają swoje gusta i zainteresowania. Kupić wtedy oryginalny prezent, a może praktyczny prezent? Co będzie dobrym rozwiązaniem dla dziewczyny czy chłopaka? Co polubią młodzi ludzie? Jeśli szukasz inspiracji na oryginalne prezenty - świetnie trafiłeś! Co będzie świetnym prezentem? Co się sprawdzi dla młodego człowieka? Co będzie strzałem w dziesiątkę dla starszych nastolatków? Pamiętaj, że najlepsze pomysły na upominki dla nastolatków możesz z całą pewnością znaleźć poniżej.

Idealny prezent dla nastolatka to nie tylko dobry pomysł

Każdy z nas lubi dostawać prezenty. Upominek wbrew pozorom to nie tylko super prezent, ale także intencja i zainteresowanie osoby obdarowującej. Cechą oryginalnego prezentu jest nie tylko to, że spodoba się on obdarowanemu, ale także to, że został on wręczony z miłością, przyjaźnią, szacunkiem. W prezencie chodzi o dawanie. Z drugiej strony, nie można zapominać o adresacie prezentów.

Dla nastolatka prezent to przede wszystkim frajda. Spełnienie marzeń. Najlepiej, aby nastolatek nie tylko czuł miłość, ale przede wszystkim zrozumienie swoich potrzeb.

W przypadku nastolatków, którzy chętniej spędzają czas ze swoimi przyjaciółmi niż z rodzicami, liczy się to, co jest na topie. Nastolatkowie pokochają zatem to, co ich zdaniem jest im potrzebne, do rozwijania pasji, bycia trendy czy do swoich zainteresowań. Jakim prezentem ich obdarować? Czego poszukuje młody człowiek?

Wiedz, że świetny pomysł i podkreślmy - fajny pomysł według ciebie - nie zawsze jest dobrym pomysłem w oczach nastolatka. Twoje dziecko ma już swoje zainteresowania, zmienia swój wygląd i mierzy świat wedle swojej społeczności, w której dorasta. Jeśli chcesz okazać mu zainteresowanie i wiedzieć, co mu się przyda, najlepiej zapytaj wprost.

Jeśli nie chcesz tego robić, zastanów się, co przypadnie nastolatkowi do gustu. Czy marzy o czymś konkretnym? Co robi? Czym się interesuje? Czy pragnie zostać sportowcem, a może grafikiem? Zwróć szczególną uwagę na niego samego. Dobierz prezent, personalnie pod twoją pociechę. Daj świadectwo tego, że go słuchasz i rozumiesz.

Gdzie szukać inspiracji?

Świetnym pomysłem jest nie tylko wypytanie nastolatka o jego potrzeby i marzenia. Zwłaszcza, jeśli jesteś daleką ciocią i nie wiesz, co kupić bratankowi, rozwiązaniem może być dla ciebie... takie artykuły jak ten.

Internet jest pełen inspiracji i dobrych rad. Jeśli nie do końca znasz potrzeby dziecka, możesz się zdecydować na prezent uniwersalny lub taki, jaki zawsze jest na topie. Jeśli chcesz być bardziej ambitnym - przeszukaj sieć w poszukiwaniu tego, co obecnie jest w modzie.

Kolejny pomysł to oczywiście rozwiązania sprawdzone - prezent z gatunku elektroniki czy nowych technologii jest zawsze mile widziany. O ile już nastolatek nie ma kilku ipadów od swoich rodziców czy innych krewnych. Dlatego warto też podpytać domowników nastolatka, jakie gadżety są już na stanie.

Co kupić nastolatkowi?

No dobrze, znasz nieco teorii, czas przejść do praktyki i dowiedzieć się, jakie upominki dla nastolatka warto rozważyć.

Uniwersalnymi prezentami są np. książki, kubek termiczny, ładna poduszka, koc, gra planszowa czy karta upominkowa. Jeśli znasz konkretne zainteresowania nastolatka, możesz zdecydować się na gadżet, związany z nimi - figurki kolekcjonerskie, klocki lego, gadżety związane z filmem, serialem czy anime.

Oczywiście, dla dziewczyny, wszelkie torebki, biżuteria czy książka też się sprawdzą.

Zwróć uwagę, czym interesuje się nastolatek? Jeśli lubi sport, rozwiązaniem może być np. worek treningowy, torba sportowa czy mata do ćwiczeń. Szczytem marzeń wielu nastolatków jest także deskorolka czy rolki. Jeśli nastolatek marzy o zostaniu grafikiem, pomyśl o specjalnych programach czy tabletach do tego typu zadań.

Z kategorii gier, możesz się zdecydować na klasyczne gry komputerowe, ale także na lubiane piłkarzyki czy tarczę z rzutkami.

Jak wspomniano, wszelka elektronika i nowinki techniczne również są lubiane przez nastolatków. Pomyśl zatem, aby kupić słuchawki, smartwatch, aparat, głośnik, czytnik ebooków, dron.

Co jeszcze można kupić? Pomysłów jest wiele - etui na telefon, telefon, mapa na ścianę, zestaw do robienia biżuterii czy zestaw techniczny, mikroskop, kursy online, ramka elektroniczna, abonament do aplikacji z muzyką, gry sportowe lub taneczne na xboxa, szachy, statyw do smartfona, kendama, myszka do komputera, klawiatura i wiele innych.

Pamiętaj, że prezent powinien być dopasowany do zainteresowań, gustu i potrzeb danej osoby. Jeśli nie masz pomysłu i nie chcesz trafiać w ciemno - zapytać koleżanki czy kolegów nastolatka o podpowiedzi lub jego samego. Zwróć uwagę na to, o czym marzy dziecko i podążaj tą drogą. Bądź obecny i świadomy jego świata i zapoznaj się z nim, aby jeszcze lepiej wiedzieć, co możesz kupić jako prezent.

A jeśli całkowicie czujesz się skołowany, możesz wejść na stronę https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-prezent-dla-15-latka.bhtml i zainspirować się jeszcze bardziej.

--- artykuł promocyjny ---