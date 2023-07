  Co łączy futbol i nieruchomości? W Elblągu bardzo wiele!

Rozwój sportowy i ogólnoludzki – tak w dużym uproszczeniu można opisać to, co dla swoich podopiecznych robi Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol w Elblągu. Realizacja tego zadania nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia przyjaciół i sponsorów. Zobacz zdjęcia.

Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol Elbląg powstała w 2018 roku dzięki pasji oraz doświadczeniu jej założycieli, Grzegorza Żaka i Martina Stracha. Innowacyjne metody szkoleniowe profesjonalna kadra złożona z 10 trenerów, drużyny od skrzata do trampkarza zgodnie z unifikacją PZPN – to wszystko i jeszcze więcej oferuje akademia. Obecnie trenuje w niej 180 dzieci w różnych grupach treningowych. Struktura wiekowa obecna w akademii to 4-13 lat, a w piłkę nożną grają tu zarówno dziewczynki jak i chłopcy.

- Sam całe życie trenowałem piłkę nożną i wiem, że poza tym, że aspekt sportowy czy rozwoju fizycznego jest dla takiej akademii jak nasza bardzo ważny, ogromną rolę w kształtowaniu młodych ludzi odgrywa po prostu bycie w grupie, która ma wspólne cele, w której rozwijają się przyjaźnie. Poza rozwojem piłkarskim bardzo zależy nam właśnie na budowaniu relacji między podopiecznymi, na tym, żeby byli dobrymi ludźmi, którzy szanują innych. Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy odnajdą się w profesjonalnym sporcie i osiągną wielkie sukcesy, taki jest nasz cel. Jednak bardzo ważne jest również to, by rozwijali się jako osoby i odnaleźli się w społeczeństwie niezależnie od tego, co będą robić w przyszłości. Nie zapominajmy też, że piłka nożna to dla młodych ludzi również po prostu świetna zabawa. Dlatego nie wywieramy presji, dziecku oferujemy dobrą atmosferę na zajęciach. Chcemy proponować piłkę nożną dostępną dla wszystkich.

Jak podkreśla Grzegorz Żak, akademii nie byłoby również bez wsparcia różnych osób, instytucji i firm.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Należą do nich m. in. Monika i Grzegorz Brzozowscy z elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości – zaznacza jeden z założycieli AMP El-Futbol Elbląg. - Ich wsparciem cieszymy się od samego początku działania akademii. Nie tylko w kwestiach finansowych, ale również w organizacyjnych, jak choćby zapewnienie busa na wyjazd czy przygotowanie wyjścia dla dzieciaków na jakąś integrację. Przygotowaliśmy wspólnie wiele inicjatyw, jak festyny, pikniki czy piłkarskie turnieje w Hali Sportowo-Widowiskowej. Można powiedzieć, że nasza współpraca to coś więcej niż patronat, po prostu jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni - mówi trener.

- Rzeczywiście postrzegamy siebie nie tyle jako sponsorów, co jako partnerów i przyjaciół akademii. Sami bardzo lubimy sport, sami jesteśmy kibicami - mówi o współpracy z akademią Grzegorz Brzozowski, dyrektor elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości. - Mój syn gra w piłkę nożną, więc w sposób naturalny pojawił się pomysł wspieraniaakademii, tym bardziej, że od początku świetnie się ze sobą dogadujemy. Wartości, które trenerzy przekazują młodym ludziom, a także to, jak współpracują z ich rodzicami, to coś nam bardzo bliskiego – podkreśla ekspert w dziedzinie nieruchomości i finansów. - Jesteśmy firmą elbląską, więc staramy się w mieście robić jak najwięcej dla elblążan, nie tylko w związku z nieruchomościami, którymi zajmujemy się zawodowo. Zależy nam, żeby to miasto ciągle się rozwijało, żeby Elbląg miał jak najwięcej do zaoferowania także ludziom młodym. Mój syn przez pewien czas grał w piłkę z dwa lata starszymi od siebie kolegami, do dziś ma z nimi kontakt, spotykają się choćby po to, żeby pojeździć wspólnie na rowerach. Te ich relacje są wyjątkowe, różnice wieku zdążyły się już zatrzeć, chłopaki ciągle się ze sobą przyjaźnią, a nie byłoby tego wszystkiego bez Akademii Młodego Piłkarza El-Futbol – podkreśla Grzegorz Brzozowski.

- Już w sierpniu zaczyna się nowy nabór, serdecznie zapraszamy młodych piłkarzy do naszej akademii - dodaje Grzegorz Żak.

WGN Nieruchomości

ul. Powstańców Warszawskich 7/2

tel. 888 592 885

wgn-elblag.pl

el-futbol.pl

