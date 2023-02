 Co musisz wiedzieć, aby móc korzystać z superszybkiego światłowodu w Twoim mieszkaniu?

Światłowód w ostatnim czasie zyskał na popularności i jest najczęściej wybieraną opcją szybkiego internetu. Dużymi zaletami tego rozwiązania jest niesamowita szybkość oraz stabilność łącza. Czy mieszkańcy bloków również mogą cieszyć się z tych korzyści? Sprawdźmy!

Światłowód w budynku wielorodzinnym

Instalacja światłowodu jest łatwą czynnością, jeśli infrastruktura budynku (domu, kamienicy czy bloku) umożliwia doprowadzenie odpowiedniego łącza. Wykwalifikowany zespół instalatorów jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem w kilka chwil. Nie ma żadnych przeciwwskazań do montowania światłowodu zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w pojedynczych mieszkaniach w blokach na dużych osiedlach. Najważniejsze, aby wszyscy mieszkańcy wyrazili swoje opinie i potrzeby sieciowe. Na podstawie ich oczekiwań można dobrać idealne rozwiązanie, które będzie cechowało się jak największą prostotą i ekonomicznością. Gdzie zaczyna się montaż światłowodu w bloku? Od samego dołu, czyli np. od piwnicy lub garażu. Instalatorzy prowadzą łącza światłowodowe do dolnych partii budynku, aby później podłączać konkretne elementy już w prywatnych mieszkaniach. Niewielką barierą może być wysokość bloku. W niskim budynku nieznacznie łatwiej montuje się światłowód, ponieważ łącze można doprowadzić bezpośrednio z piwnicy do każdego mieszkania. Natomiast większa liczba pięter sprawia, że nie da się tego zrobić w ten sam sposób. Należy wtedy na wyższych piętrach umieścić jeszcze jedną obudowę światłowodową, dopiero z której łącze zostanie doprowadzone do danego lokalu. Również duże klatki schodowe mogą stanowić małe utrudnienie w odbiorze internetu. Wielu użytkowników sprawi, że sieć będzie za bardzo obciążona. Zaleca się, aby dla każdej klatki schodowej zbudować osobne skrzynki, które będą równomiernie dostarczały światłowód do każdego mieszkania.

Kto podejmuje decyzje o montażu światłowodu w bloku?

Mieszkanie w domu jednorodzinnym upraszcza podejmowanie decyzji o montażu światłowodu. Sytuacja wydaje się bardziej złożona, gdy takie postanowienie trzeba wydać na osiedlu z wieloma blokami. W tym wypadku główny i ostateczny głos zawsze ma właściciel budynku lub wspólnota mieszkaniowa. Sprawa jest łatwiejsza w sytuacji, w której skrzynka światłowodowa jest już w Twoim bloku. Nie trzeba wówczas pytać o zgodę właściciela budynku, aby skorzystać z takiego rozwiązania w swoim prywatnym mieszkaniu.

Art. 31 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprost mówi o tym, że właściciel lub zarządca budynku musi zgodzić się na wymianę instalacji, jeśli nie odpowiada ona potrzebom użytkownika bieżącego. Warto przeczytać także pozostałe artykuły znajdujące się w tej ustawie.

Skrzynka światłowodowa – jest, zgoda właściciela budynku – jest, a co z montażem w mieszkaniu?

Montażem światłowodu w mieszkaniu zajmują się wykwalifikowani instalatorzy, którzy są zatrudniani przez konkretnych operatorów telekomunikacyjnych. Lokator nie musi się o nic martwić. Ogólnodostępne, interaktywne mapy, takie jak rozwiązanie zaproponowane przez firmę NEXERA, pozwalają na sprawdzenie obszernej listy operatorów, którzy działają w pobliżu danego miejsca zamieszkania. Teraz wystarczy tylko umówić się z konkretną firmą, która zajmie się całą resztą. To ona przyśle wykwalifikowanych techników do mieszkania i wykona instalację światłowodu oraz konfigurację sieci. Prawie każde wybrane przez użytkownika lokalu miejsce jest dobre, aby umieścić tam kabel z gniazdem optycznym. Należy jednak wziąć pod uwagę jeden ważny aspekt: bliskość telewizora oraz ruterów, które później będą rozprowadzały sygnał Wi-Fi po mieszkaniu. Tutaj również każdy instalator fachowo podpowie, gdzie jest do tego idealne miejsce.

Światłowód – jakie korzyści nam zapewnia?

Największą zaletą tego rozwiązania jest bardzo sprawny internet, którego szybkość dochodzi aż do 1000 Mb/s. Nie warto zamykać się jednak na tę liczbę, ponieważ niewykluczone, że wraz z rozwojem technologicznym prędkość przesyłu światłowodowego jeszcze wzrośnie. Tak szybki internet gwarantuje niesamowitą rozrywkę i możliwość relaksu. Warto zwrócić również uwagę na operatorów, którzy w ramach pakietu światłowodowego umożliwiają dostęp do różnych ofert smart TV.

„Łącze światłowodowe to rozwiązanie gwarantujące szybki i bezpieczny dostęp do zasobów globalnej sieci: pracy, rozrywki, edukacji oraz szerokiego zakresu cyfrowych usług. Infrastruktura światłowodowa coraz częściej staje się też domyślną instalacją w nowo powstających budynkach, tak jak przyłącze elektryczne czy gazowe. Nasze badania wskazują również, że szybki internet światłowodowy ma pozytywny wpływ na rynkową cenę mieszkania” – komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu firmy NEXERA, która zarządza szerokopasmową siecią światłowodową.

Co zyskujesz, dzięki połączeniu światłowodowemu?

Maksymalną szybkość przesyłania i pobierania danych

Bardzo wysoką przepustowość łącza

Brak opóźnień i zacinania internetu

Stabilność połączenia bez względu na pogodę czy inne uwarunkowania

Brak wadliwości połączenia z internetem

Brak ograniczeń w dostępie do światłowodu i internetu

Jak wybrać dostawcę internetu światłowodowego w swojej okolicy?

W jaki sposób wybrać ofertę internetu światłowodowego? Z kim się skontaktować w sprawie szybkiego dostępu do sieci? Gdzie szukać takich informacji?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić interaktywną mapę NEXERY na stronie www.nexera.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o tym, w których miejscach sieć światłowodowa jest już gotowa oraz gdzie dopiero powstaje. Jeśli dany adres zamieszkania jest już w zasięgu sieci na mapie NEXERY można również zobaczyć, którzy dostawcy internetu świadczą usługi w okolicy. W województwie warmińsko-mazurskim jest ich aż ponad 15

NEXERA chce być bliżej mieszkańców, dlatego wraz z gminami organizuje spotkania informacyjne, podczas których przedstawiciele firmy opowiadają o zaletach sieci światłowodowej, odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące oferty, a także rozwiewają wszelkie wątpliwości dotyczące jej zalet. O spotkaniach można dowiedzieć się na stronach gmin objętych zasięgiem sieci NEXERY.

*Szczegółowa lista operatorów detalicznych świadczących swoje usługi zależna jest od dokładnego adresu.

***

O firmie NEXERA

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Nexera buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Docelowo w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek edukacyjnych, objęte siecią Nexery poprzez dofinansowanie z POPC oraz w ramach realizacji projektów własnych.

Nexera jest laureatem wielu nagród. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Operator uzyskał też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019 oraz laury Global Carrier Awards 2020 w kategorii najlepsze wdrożenie BSS/OSS. W 2021 r. Nexera otrzymała prestiżowe Godło Teraz Polska oraz tytuł Dream Employer 2021. W 2022 r. operator uzyskał wyróżnienie w konkursie Mocarze HiperAutomatyzacji 2022. W maju br. prezes Nexery, Jacek Wiśniewski, został uhonorowany prestiżową nagrodą FTTH Individual Award 2022. Przyznawane przez branżową organizację FTTH Council Europe laury są wyrazem szczególnego uznania dla osób i organizacji, które aktywnie przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej w Europie.

---artykuł sponsorowany---