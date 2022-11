 Co na prezent świąteczny dla miłośnika kryminałów?

Wybór właściwego prezentu wcale nie musi być trudny – wystarczy odrobina wyobraźni lub sięgnięcie po sprawdzone rozwiązania, które zachwycą miłośników kryminałów. Przygotowaliśmy dla wszystkich niezdecydowanych i poszukujących inspiracji krótką listę kilku niebanalnych rzeczy, którymi warto obdarować zagorzałych czytelników tego gatunku.

1. Zbiór opowiadań kryminałów

Klasyka gatunku w pigułce, czyli zbiór opowiadań od najsłynniejszych pisarzy kryminałów jako propozycja na prezent świąteczny dla każdego miłośnika kryminałów. Docenią go nie tylko już doświadczeni czytelnicy gatunku, ale także początkujący entuzjaści, którzy dopiero zanurzają się w tym świecie. Niezależnie, na jakim poziomie koneserstwa znajduje się osoba, którą chcesz obdarować, prezent ten jest niezwykle uniwersalny i uszczęśliwi nawet najbardziej wybrednego miłośnika kryminałów. „30+1 opowiadań. Kryminał na każdy dzień” pozwala na dawkowanie sobie mrożących w żyłach historii. To więc rozrywka, która będzie trzymać miłośnika kryminałów w napięciu nawet przez cały miesiąc. Opowiadania autorstwa Edgara Allana Poego, Arthura Conan Doyle’a i Stefana Grabińskiego, czyli najwybitniejszych przedstawicieli kryminału, świetnie sprawdzą się jako prezent pod choinkę, ponieważ to wyjątkowe wydanie klasyki gatunku z całą pewnością będzie pięknie prezentować się wśród reszty kolekcji.

2. Audiobook

Audiobook z genialnie napisanym kryminałem to świetna alternatywa dla wszystkich miłośników kryminałów, którzy przyzwyczajeni byli do tej pory wyłącznie do książek w papierowej formie. Można sięgnąć po takie rozwiązanie w każdej chwili – nawet kiedy nie mamy wolnej ręki, np. podczas jazdy samochodem czy sprzątania w domu. To więc świetny prezent dla osób, które rzadko mają okazję poświęcić choć kilka minut na czytanie w ciągu dnia, a uwielbiają oddać się na chwilę w świat niemożliwych do rozwiązania zagadek. Audiobook będzie umilał czas miłośnikom kryminałów w przystępnej formie, o każdej porze i w każdym miejscu, a doświadczony lektor wcielający się w rolę narratora opowieści zapewni niesamowite przeżycia. Takie doświadczenie sprawdzi się także dla miłośników wszelkich podcastów kryminalnych, które ostatnio stały się bardzo popularną formą rozrywki. Możemy zdecydować się na klasyczną opowieść, którą opowiada jeden narrator (np. „Tajemnica szpilki. Klasyka angielskiego kryminału. Tom 1”) lub na kryminał odczytywany przez zawodowych aktorów (np. „Wyrwa. Historia Ułana”), dzięki czemu miłośnik tego gatunku poczuje się poniekąd, jakby sam uczestniczył w całym śledztwie, śledząc różne głosy.

3. Gra kooperatywna

Kolejnym świetnym rozwiązaniem na prezent świąteczny dla miłośnika kryminałów jest rozwijająca gra kooperatywna z Sherlockiem Holmesem w roli głównej. Osoba, którą chcesz obdarować, wcieli się w rolę pomocnika najsłynniejszego detektywa, w czym z pewnością przyda się jej pieczołowicie zbierane doświadczenie. W końcu będzie mogła się spróbować swoich sił w rozwiązaniu zagadki, podążając śladem seryjnego mordercy. Jako czynny uczestnik sprawy zabójstw miłośnik kryminałów będzie musiał opierać się na swojej wiedzy, wyobraźni i kilku wskazówkom, na których zdobycie będzie musiał ciężko pracować. To także świetna gra do zabawy w większym gronie – prezent będzie więc sposobem do zintegrowania się z rodziną lub podczas domówki ze znajomymi. Kooperatywna gra okaże się przydatna w wielu sytuacjach, a dodatkowo pomaga m.in. w ćwiczeniu logicznego myślenia. Taki prezent będzie dobrym pomysłem dla czytelników kryminałów w każdym wieku. Taka osoba będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności poznawcze w zupełnie innej formie i rozwiązywać zagadkę na własną rękę od początku do końca.

4. Plakat

Plakat z mapą, gdzie zaznaczono kluczowe dla rozwoju wydarzeń miejsca, zadowoli nie tylko miłośnika skandynawskich kryminałów, ale także ucieszy oko każdego gościa, który go zobaczy w domu osoby obdarowanej tym wyjątkowym prezentem. To ciekawe rozwiązanie, które w subtelny sposób podkreśli fascynację tym gatunkiem literackim, urozmaicając przy tym wnętrze całego domu. Należy jednak pamiętać, że powieszenie naszego plakatu zależy od tego, czy trafiliśmy w gust osoby obdarowanej. Z tego względu taki prezent świąteczny lepiej sprawić osobie, której jesteśmy pewni, że się spodoba. Mogą to być bliskie Ci osoby lub takie, które np. kiedyś wspominały o chęci posiadania podobnej rzeczy. A jeśli nie jesteśmy do końca przekonani do takiego odważnego posunięcia, zwyczajnie możemy zdecydować się na mniejszy rozmiar plakatu i potraktować go jako dodatek do całego prezentu. W ten sposób zaoszczędzimy zawodu sobie i osobie, którą chcemy obdarować. Taki miły podarunek będzie cieszył przez długi okres. W o wiele korzystniejszej sytuacji znajdujemy się, gdy wiemy np. jaka jest ulubiona książka naszego miłośnika kryminałów – wtedy wybór nie może być już prostszy.

