Co podarować partnerowi na Walentynki? Pomysły

bliża się początek roku, a z nim istotne święta i uroczystości związane z pierwszymi miesiącami. Sporo osób chce już przygotować się na walentynki. Święto miłości i wdzięczności wobec swojego romantycznego partnera. Chcesz przyszykować dla swojej drugiej połówki prezent i potrzebujesz inspiracji? Radzimy.

Uniwersalne prezenty

Walentynki chętnie obchodzą starsze, jak i młodsze stażem pary. Czasami, będąc dość krótko w związku, możesz nie mieć pewności, co dokładnie spodoba się Twojej drugiej połówce. Warto wtedy dopytać się przyjaciół i rodziny partnera o zdanie, albo zainwestować w coś uniwersalnego.

Popularnym prezentem walentynkowym są maskotki. Duże misie albo pluszaki serca, do których druga osoba może się przytulić, kiedy Ciebie nie ma w pobliżu. Teoretycznie to panowie częściej prezentują je swoim partnerkom. Nic Cię jednak nie powstrzymuje przed podarowaniem uroczego misia swojemu chłopakowi. Z pewnością nie ma takich dużo.

Dobrym upominkiem dla nowych par jest również specjalnie zaplanowana randka albo wycieczka. Wspólny wyjazd łączy ludzi. Zainwestuj więc w bilety na koncert ulubionego zespołu Twojego chłopaka. Na pewno będzie mu bardzo miło, że chcesz spędzić z nim czas w ten sposób. Możesz również poszukać warsztatów albo szkoleń z rzeczy, które zainteresują waszą dwójkę.

Modowe prezenty wygodna bluza The North Face

Dobrym upominkiem mogą być również ubrania. Dużo kobiet lubi zabierać swoim mężczyznom bluzy. Oczywiście, jest to pewien rodzaj zaczepki, ale również sposób na ukazanie tęsknoty. Część garderoby Twojej drugiej połówki będzie przypominać Ci o niej, kiedy będziecie osobno. Dlatego bluza męska to świetny prezent, który możesz podarować swojemu partnerowi. Na przykład ciepła i wygodna bluza The North Face dobra na zimę.

Jeśli Twój partner lubi inny styl i często wybiera elementy garderoby, które będą uniwersalne i możliwe do stylizacji na różne sposoby, bluza męska marki Champion może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Poszukaj również intrygujących akcesoriów. Czapka albo plecak, którego chłopak nie chce kupować sobie sam. Może wymarzony zegarek albo jakościowy, skórzany portfel, który posłuży mu bardzo długo. Przed walentynkami zabierz go na zakupy i koniecznie sprawdzaj, na co zwraca uwagę. Tym sposobem bardzo łatwo znajdziesz dla niego upominek.

Spersonalizowane prezenty

Kupowanie sobie nawzajem upominków na walentynki to świetny sposób na wyrażenie swoich uczuć. Jeszcze więcej znaczą prezenty zrobione własnoręcznie. Podarunki osobiste, które zrozumie tylko osoba, do której są adresowane.

Niezwykle wzruszającym prezentem będzie album ze wspomnieniami. Nie muszą tam być tylko i wyłącznie zdjęcia. W takim scrapbooku uwzględnij listy, notatki czy drobne pamiątki z Waszych wspólnych wyjść. Ciekawą alternatywą do albumu może być również własnoręcznie napisana książka z Waszą historią. Coś w stylu podsumowania wszystkich miesięcy razem.

Niezależnie od tego, na jaki prezent się zdecydujesz, Twoja druga połówka z pewnością doceni Twoje starania. Szukając upominku myśl zarówno o zainteresowaniach partnera, jak i o waszej dwójce. Postaraj się o prezent, który będzie przypominał mu o Tobie.

--- artykuł sponsorowany ---