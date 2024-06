 Co pyli w maju - jakie pyłki wywołują uczulenie w tym miesiącu?

Maj jest miesiącem, w którym wiosna już na dobre pokazuje swoje piękne oblicze. Rośliny rozpoczynają produkcję i uwalnianie pyłku, co niestety u wielu ludzi powoduje przykre objawy alergii. Sprawdź, co pyli w maju i przygotuj się na sezon pylenia roślin!

Trawy i zboża – rośliny pylące w maju

Osoby cierpiące na alergię wziewną często obserwują u siebie nasilenie objawów w okresie wiosennym. Pylą wtedy m.in. niepozorne trawy i zboża. Ich pyłek jest lekki i unosi się w powietrzu za sprawą podmuchów wiatru. W danym okresie początek pylenia może wystąpić nieco wcześniej lub odrobinę później. Warto więc na bieżąco sprawdzać kalendarz pylenia roślin, ponieważ na czas uwalniania pyłku ma wpływ przebieg pogody w danym roku – takie informacje przekazał nam przedstawiciel portalu o zdrowiu Allecco.pl.

W maju intensywnie pyli kostrzewa, mietlica, żyto polne, wiechlina i tymotka. Jest to wyjątkowo trudny czas dla alergików, ponieważ pyłki traw należą do najsilniejszych alergenów. W tym okresie lepiej unikać przebywania w miejscach takich jak okolice łąk, pól i osiedlowych zieleńców, które porastają trawy.

Inne gatunki roślin wytwarzające pyłek w maju

Do pozostałych gatunków pylących późną wiosną należy szczaw. Początek jego pylenia obserwuje się w maju, ale duże stężenie pyłków może utrzymywać się w powietrzu aż do września. Oprócz tego maj to czas pylenia babki lancetowatej i pokrzywy. Wszystkie te rośliny powszechnie występują w lasach, na łąkach i są elementem naturalnej flory roślinnej. Dlatego trudno jest uniknąć ekspozycji na ich pyłek. Warto jednak odpowiednio wcześnie przygotować się na walkę z alergią wziewną i np. odwiedzić swojego lekarza oraz wyposażyć się w środki łagodzące objawy.

Pylenie drzew iglastych – charakterystyczny pyłek sosny

W maju na różnych powierzchniach takich jak szyby, ulice i dachy samochodów pojawia się specyficzny nalot przypominający żółty kurz. Jest to efekt wiosennego pylenia drzew iglastych, przede wszystkim sosny. Moment jego rozpoczęcia można łatwo zaobserwować, gdyż wtedy w powietrzu unoszą się widoczne gołym okiem „chmury” pyłku. Pyłki sosny są uwalniane w dużych ilościach aż do połowy czerwca.

Drzewa liściaste: buki, dęby i brzozy

Popularne drzewa parkowe, czyli buki i dęby pylą intensywnie wiosną. Dęby wytwarzają pyłek przez cały maj, a buki pod koniec maja i na początku czerwca. O tej porze roku nadal pyli brzoza, która rozpoczyna uwalnianie pyłku w kwietniu. Z uwagi na fakt, iż to właśnie brzoza należy do najsilniejszych alergenów wśród drzew, alergicy mogą przez kolejny miesiąc doświadczać uciążliwych objawów – kataru, kichania i świądu nosa, a także pieczenia i łzawienia spojówek oczu.

Podsumowując, w maju zwykle mamy do czynienia z pyleniem traw, zbóż i niektórych drzew, przede wszystkim dębu, buka i sosny. Możesz doświadczać w tym okresie uciążliwych objawów takich jak intensywny, wodnisty katar, swędzenie oczu i kichanie. Pamiętaj o tym, by dobrze przygotować się na sezon pylenia i mieć wtedy pod ręką chusteczki do nosa oraz środki łagodzące symptomy alergii.

