Co warto wiedzieć przed wizytą u psychologa?

Decyzja o wizycie u psychologa to ważny krok w walce o lepsze samopoczucie i własne zdrowie psychiczne. Dla wielu osób jest to nowe doświadczenie, które może budzić zarówno nadzieje, jak i obawy. Jak wygląda pierwsze spotkanie? Czy terapia okaże się skuteczna? Na co warto się przygotować? Zobacz, co warto wiedzieć przed pierwszym spotkaniem z psychologiem!