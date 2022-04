Co wpływa na pozycjonowanie strony?

Ustalanie pozycji strony, czyli jej wyświetlania w wyszukiwarce, zależy od wielu czynników. To bardzo złożony proces, który zależy głównie od algorytmów stosowanych przez wyszukiwarki. Algorytmy są coraz bardziej zaawansowane i zwracają uwagę na wiele aspektów stron internetowych, aby wyświetlać najwyżej te, które będą nieść największe korzyści dla użytkownika. Jakie czynniki wpływają na pozycjonowanie strony internetowej?

Na co zwrócić uwagę przy pracy nad pozycjonowaniem strony internetowej?

Przede wszystkim, trzeba pamiętać, że pozycjonowanie to złożony proces i dobrych wyników nie da się uzyskać w jeden dzień. Żeby strona była wysoko wyświetlana w wyszukiwarce, trzeba wypracować pozycję, a następnie potrafić ją utrzymać. Pytanie brzmi: jak to zrobić? Jakie działania i narzędzia nam to umożliwią? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Pierwszymi elementami wpływającymi na pozycjonowanie strony internetowej są czynniki on-site, czyli dotyczące działań na Twojej stronie internetowej:

1. Wartościowe i unikalne treści

Żeby Twoja witryna miała szansę być wysoko pozycjonowana w wyszukiwarce, musisz dostarczyć użytkownikowi wysokiej jakości tekstów pod SEO (Search Engine Optimization). Jeśli Twoja strona będzie zawierała unikatowe treści, przynoszące wartość dla odbiorcy – istnieje szansa, że algorytmy wyszukiwarek będą ją wysoko pozycjonować. Muszą one odpowiadać na potrzeby i pytania czytelnika. Treść powinna być spójna logicznie i wyczerpywać dany temat.

Czego trzeba unikać? Na pewno nie możesz kopiować treści z innych stron internetowych. Algorytmy wyszukiwarek są na to bardzo wyczulone i od razu wykryją podstęp.

2. Słowa kluczowe

Słowa kluczowe to frazy, które są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników. Dzięki narzędziom analizującym wyszukiwarki można sprawdzić, czego użytkownicy szukają w sieci – jakie frazy i zapytania wpisują. Zamieszczając słowa kluczowe w tytule, nagłówkach czy opisie artykułu – zwiększamy szansę na wysokie pozycjonowanie. Dobrze jest umieszczać słowa kluczowe w pierwszych 100 słowach tekstu oraz zwracać uwagę na ich poprawny zapis, zwłaszcza w języku polskim.

3. Układ tekstu

Wyszukiwarki nie lubią dużych bloków tekstowych, za to bardzo docenią wszystkie zabiegi, które poprawią przejrzystość tekstu. Dlatego warto jest stosować wypunktowania, listy numerowane czy pogrubienia. Stosuj również nagłówki od h1 do h3, najlepiej zawierające słowa kluczowe. One również pomogą uporządkować tekst, a algorytmom pozwolą zrozumieć hierarchię treści. Te zabiegi przyniosą korzyści również dla odbiorcy. Łatwiej czyta się uporządkowany artykuł, niż ciąg zdań, bez żadnych wyróżnień czy przerw.

4. Obrazy na stronie internetowej

Zamieszczając grafiki i zdjęcia, musisz zwrócić uwagę na ich nazwy. Nazwa zamieszczanego pliku powinna nawiązywać do tego, co znajduje się na obrazie. Możesz też dodać atrybut alt, czyli tekst, który wyświetli się w sytuacji, w której strona internetowa nie będzie mogła załadować grafiki. Pamiętaj też, żeby dostosować format obrazu do witryny internetowej.

5. Dane strukturalne

Wpisując daną frazę w wyszukiwarce, wyświetlane wyniki pokazują też pewne informacje. Są to na przykład oceny, ilości opinii czy miniaturki zdjęć. Nazywamy je danymi strukturalnymi, które również pomagają w wysokim pozycjonowaniu strony internetowej. W związku z tym zamieść dane strukturalne na swojej stronie, najlepiej za pomocą mikrodanych (schema.org).

6.Aktualizacja treści

Wyszukiwarki zwracają też uwagę na to, jak często uaktualniasz teksty znajdujące się na Twojej stronie internetowej. Algorytmy preferują oczywiście aktualne treści. Często, w wynikach wyszukiwania możesz zobaczyć informację o tym, kiedy dana treść była edytowana. Dodaj taką informację na swojej stronie.

7. Linkowanie wewnętrzne

Kolejną rzeczą wpływającą na pozycjonowanie witryny internetowej jest użycie linków. Odnośniki wewnętrzne przenoszą z jednego miejsca w inne, w obrębie naszej strony internetowej. Ułatwiają poruszanie się po witrynie, więc są pomocne dla użytkownika oraz dla algorytmów wyszukiwarek.

8. Sprawne funkcjonowanie strony

Kolejną cechą jest szybkość ładowania strony internetowej. Nie może się ona zacinać czy zawieszać. Ten aspekt jest również brany pod uwagę przez algorytmy wyszukiwarek, a także jest kluczowy dla użytkownika. Nikt nie chce korzystać ze strony, która będzie się długo ładować.

9. Mobilność strony

Strona internetowa powinna być także responsywna, czyli dostosowana do różnego rodzaju urządzeń. Algorytmy wyszukiwarek sprawdzają, czy strona będzie się poprawnie i bez błędów wyświetlać również na urządzeniach mobilnych.

10. Bezpieczeństwo witryny

Oczywiście, wpływ na pozycjonowanie ma również bezpieczeństwo strony. Musi ona posiadać certyfikat SSL, który gwarantuje brak wycieku danych.

Przy budowie strony internetowej, warto jest skorzystać z usług agencji marketingu internetowego, która tworzy strony www. Zaprojektuje ona witrynę i zadba o jej wysoką jakość.

Jakie są czynniki rankingowe off-site?

Zajmując się pozycjonowaniem strony internetowej, trzeba pamiętać o działaniach poza nią. Jednym z najważniejszych działań będących czynnikiem rankingowym jest link buliding. Polega na budowaniu profilu linkowego.

Jakie rodzaje linków wyróżniamy?

Linki wychodzące – to linki, które są umieszczane na naszej stronie internetowej i przynoszą użytkownika na inne witryny. Ważne, żeby linki prowadziły do wartościowych stron czy blogów, które będą związane z tematyką naszej witryny.

– to linki, które są umieszczane na naszej stronie internetowej i przynoszą użytkownika na inne witryny. Ważne, żeby linki prowadziły do wartościowych stron czy blogów, które będą związane z tematyką naszej witryny. Linki przychodzące – to takie linki, które są zamieszczane na innych portalach i odsyłają użytkowników do naszej strony. Najlepiej, żeby były one umieszczone na wartościowych stronach internetowych, często odwiedzanych i szybko działających.

Plusem będzie też obecność firmy w mediach społecznościowych. Możesz w nich promować swoje usługi oraz zamieszczać linki do produktów czy strony internetowej.

Poza profilem linkowym ważna jest też domena witryny, czyli jej nazwa. Najlepiej opłacić ją na kilka lat z góry – będzie to znak dla wyszukiwarki, że strona nie wygaśnie w najbliższym czasie. Wybierając domenę, zwróć uwagę na to, czy nie była wcześniej wykorzystywana w nieuczciwych celach.

Co wpływa na pozycjonowanie strony internetowej – podsumowanie

Opisane czynniki to jedne z najważniejszych, mających wpływ na pozycjonowanie strony internetowej. To długi proces, ale przeprowadzony w dobry sposób, może przynieść bardzo zadowalające skutki. Najważniejsze jest dostarczenie użytkownikom wartościowych treści.

Jeśli szukasz agencji marketingu internetowego, która kompleksowo zajmie się Twoją stroną internetową – skontaktuj się z WeNet! Co możesz zyskać?

Budowę strony internetowej od podstaw,

Opiekę dedykowanego opiekuna,

Działania mające na celu wysokie pozycjonowanie Twojej witryny w wyszukiwarce,

Możliwość dotarcia do nowych klientów.

Sprawdź szczegóły na stronie WeNet.pl i wykorzystaj możliwości promocji swojej firmy w sieci!

