 Co wpływa na wysokość składki OC?

Jak wiadomo, posiadanie polisy OC jest obowiązkiem, o którym pamiętać musi każdy kierowca. Towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe, jakie wyrządzić może kierowca. Różne oferty często znacznie się od siebie różnią - przede wszystkim wysokością składki, którą należy uiścić. Jakie czynniki mają na nią wpływ? Co warto wiedzieć?

Wiek kierowcy a cena OC

Żadną tajemnicą nie jest, że młodzi kierowcy płacą za polisę OC znacznie więcej niż doświadczeni właściciele pojazdów. Duże znaczenie ma bowiem zarówno sam wiek kierowcy, jak i jego staż za kierownicą. Choć różne firmy ubezpieczeniowe podchodzą do tego zagadnienia różnorodnie, to jednak często młody wiek nierozerwalnie łączy się z wysoką ceną. Najtańsze OC dla młodych kierowców (zapoznaj się z listą najtańszych ofert OC na Compero.pl), czyli najczęściej takich pomiędzy 18 a 28 rokiem życia, będzie zwykle znacznie wyższe niż to, z którego skorzystać mogą bardziej doświadczone osoby. Zwyżka jest oczywiście uzasadniona danymi statystycznymi, według których to właśnie młodzi kierowcy są sprawcami dużej części wypadków drogowych.

Co ciekawe, więcej za OC płacą także seniorzy - choć ich składka dalej jest mniejsza niż najmłodszych kierowców, to jednak ceny polisy mogą być większe o kilkanaście procent w stosunku do kierowców 40 - 50-letnich.

Doświadczenie za kierownicą

Na wysokość składki OC ma także wpływ długość posiadania prawa jazdy. Młodzi kierowcy mogą liczyć się z wyższymi kwotami przede wszystkim dlatego, że mają mniejsze doświadczenie za kierownicą. W takim przypadku nawet jeśli jest się osobą starszą, ale posiadającą prawo jazdy od niedługiego czasu - należy spodziewać się zwyżki OC, bowiem według danych statystycznych osoby, które mają prawo jazdy krócej niż 3 lata, należą do bardziej niebezpiecznej grupy kierowców.

Liczba lat bez spowodowania wypadku

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który ma wpływ na cenę polisy OC, jest liczba kolizji. Jeśli bowiem w ciągu ostatnich kilku lat kierowca nie był sprawcą żadnego zdarzenia na drodze - otrzyma zniżkę. Towarzystwa sprawdzają parę ostatnich lat historii ubezpieczeniowej - jeśli w tym czasie kierowca spowodował wypadek - mogą doliczyć mu zwyżkę.

Co więcej, firmy ubezpieczeniowe często biorą także pod uwagę miasto, w którym się mieszka. Im jest ono większe, tym większa może być wysokość polisy OC. Podyktowane jest to faktem, że w dużych miastach panuje większych ruch, który z kolei powoduje większe ryzyko wejścia w kolizję. Często okazuje się więc, że najtańszym OC cieszą się mieszkańcy wsi i małych miast.

Dane dotyczące pojazdu

Wysokość składki jest również powiązana z samym pojazdem. Znaczenie ma bowiem:

- marka samochodu - ubezpieczyciele zwracają uwagę na statystyki, które przedstawiają marki oraz modele samochodów najczęściej powodujące szkody na drodze. W przypadku jeśli dany pojazd znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, kierowca musi liczyć się z tym, że zapłaci więcej za OC;

- przebieg - ilość kilometrów, jakie przejechał dany samochód, wiąże się z jego stanem technicznym. Na najtańsze OC mogą więc liczyć właściciele pojazdów nowych o małym przebiegu;

- wielkość silnika - im większy silnik ma samochód, tym szybciej można się nim poruszać, a z kolei większa prędkość sprzyja kolizjom oraz wypadkom. Kierowcy pojazdów z dużą pojemnością zapłacą za polisę więcej niż ci, którzy poruszają się małymi, ekonomicznymi samochodami;

- wiek samochodu - im starszy jest dany pojazd, tym bardziej narażony staje się na uszkodzenia.

Jak więc się okazuje, na wysokość składki OC wpływ ma wiele różnych czynników - więcej zapłacą młodzi kierowcy, a także kierowcy z niedużym doświadczeniem. Na najtańsze OC mogą liczyć natomiast osoby posiadające stosunkowo nowe, nieduże oraz ekonomiczne samochody - pod warunkiem, że wiek podwyższonego ryzyka mają już za sobą, a prawo jazdy posiadają od wielu długich lat.