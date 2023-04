 Co zabrać ze sobą na camping?

Planujesz wyjazd pod namiot, ale nie wiesz, co ze sobą zabrać? Nikt nie lubi targać ze sobą ciężkiego bagażu, ale czasami lepiej jest wziąć coś na zapas, nawet jeśli to coś ostatecznie się nie przyda. Wyjaśniamy, jak spakować się na camping – oto lista przedmiotów, które koniecznie musisz ze sobą zabrać!

Jak przygotować się na wyjazd na camping?

Zanim zaczniesz się pakować, sprawdź pogodę oraz uzyskaj więcej informacji na temat miejsca, do którego się wybierasz. Pamiętaj, że prognozy mogą okazać się nieprawdziwe, a pogoda często zmienia się jak w kalejdoskopie – weź ze sobą zapasowe ubrania, szczególnie te chroniące przed zimnem. Sprawdź samochód i upewnij się, że opony są w dobrym stanie. Uzupełnij olej oraz płyn do chłodzenia, a jeśli jest taka potrzeba, to oddaj auto na przegląd techniczny.

Co warto wziąć na camping? Lista przedmiotów

Camping to świetna przygoda na łonie natury, ale nie wolno lekceważyć niebezpieczeństw związanych z przebywaniem z dala od cywilizacji. Nawet jeśli planujesz zatrzymać się na polu kempingowym, to warto pamiętać o kilkunastu niezbędnych przedmiotach, które koniecznie trzeba zabrać na kamping. Oto one!

Namiot

Dobry namiot to absolutny niezbędnik, o ile nie planujesz korzystać z kampera. W sprzedaży znajdziesz różne modele namiotów, które różnią się rozmiarami, rodzajem konstrukcji, wagą, dodatkowymi funkcjami oraz materiałem, z którego wykonano powłokę lub powłoki. W polskich warunkach zwykły namiot turystyczny powinien wystarczyć, choć warto wybrać model z podwójną powłoką oraz dodatkową moskitierą – bez niej wewnątrz szybko pojawią się irytujące komary.

Śpiwór

Śpiwór może wydać się zbędnym dodatkiem, ale w praktyce temperatura panująca w namiocie nie będzie za wysoka, szczególnie w wyjątkowo zimne noce. Warto zabrać ze sobą dobry, turystyczny śpiwór. Jeśli zależy Ci na czymś lżejszym, to zwykły koc i karimata też świetnie sprawdzą się w tej roli!

Kuchenka turystyczna

Przenośna kuchenka turystyczna pozwala na wygodne przygotowywanie ciepłych i sycących posiłków. Warto ją mieć ze sobą, by nie polegać tylko i wyłącznie na suchym prowiancie, szczególnie że w sprzedaży znajdziesz niewielkie, poręczne modele: https://sportano.pl/kuchnia-i-camping/kuchenki-turystyczne. Nie zapomnij o zabraniu butli z gazem – trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu.

Czajnik i termos

Jeśli wiesz, że będziesz mieć dostęp do źródła prądu, to koniecznie weź ze sobą czajnik. Gotowanie w nim wody jest dużo prostsze i szybsze, niż w przypadku kuchenki turystycznej, która ma przecież ograniczony zapas gazu. Sprawdź też dobre termosy ze sklepu Sportano – dzięki nim nie będziesz musiał ciągle gotować wody. W termosie możesz zabrać ze sobą ciepłą herbatę lub kawę na piesze wycieczki po okolicy!

Filtr lub tabletki do uzdatniania wody

Istnieje duża szansa na to, że w pobliżu campingu będzie źródło świeżej wody – strumień, rzeka lub jezioro. Niestety współczesne cieki wodne są zanieczyszczone, a picie nieuzdatnionej wody grozi poważną niestrawnością lub chorobą trawienną. Żeby tego uniknąć, zabierz ze sobą filtr lub tabletki do uzdatniania wody. Te ostatnie sprawdzają się doskonale, ale zostawiają metaliczny posmak w ustach – filtr to lepsze rozwiązanie, z którego na dodatek możesz korzystać także w domu!

Apteczka i dodatkowe lekarstwa

Apteczka to niezbędnik na każdym campingu. Warto ją mieć ze sobą, bo wypadki niestety się zdarzają i nigdy nie wiadomo, kiedy pierwsza pomoc okaże się potrzebna. Dobrym pomysłem jest uzupełnienie standardowego zestawu (bandaże, gazy, nożyczki, środek odkażający itd.) o środki przeciwbólowe oraz leki na niestrawność. Należy też zabrać ze sobą zapas lekarstw branych na stałe.

Lista przedmiotów na camping: podsumowanie

Pakując się na camping trzeba pamiętać o zabraniu namiotu, śpiwora, kuchenki turystycznej, czajnika, filtra do wody oraz apteczki z dodatkowymi lekarstwami. To absolutne podstawy, bo tak naprawdę lista przedmiotów jest dużo dłuższa. Jeśli uważasz, że coś Ci się przyda, a masz jeszcze wolne miejsce, to nie bój się wziąć tego ze sobą – lepiej być odpowiednio przygotowanym na nieprzewidziane okoliczności!

