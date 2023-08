CRM – do czego służy?

CRM, czyli Customer Relationship Management, to system zarządzania relacjami z klientami, który znacznie ułatwia prowadzenie biznesu. Dzięki temu narzędziu firmy mogą skutecznie zarządzać kontaktami, analizować dane dotyczące sprzedaży oraz dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. CRM to nie tylko program komputerowy, ale także strategia biznesowa, która ma na celu zwiększenie efektywności sprzedaży i zadowolenia klienta. Z tego artykułu dowiesz się, do czego służy CRM i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.