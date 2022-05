 Cyfrowy weekend w „Światowidzie”

W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elbląg funkcjonuje pracownia zajmująca się cyfryzacją kulturowego dziedzictwa regionu. W piątek, 20 maja udostępniona tam zostanie multimedialna sala, w której będzie można obejrzeć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych. Pierwsza wystawa związana jest z tematyką powojennych mieszkańców miasta.

Regionalna Pracownia Digitalizacji ze „Światowida” zajmuje się skanowaniem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych z naszego regionu. Dotychczas kilkaset eksponatów oraz obiektów prezentowała na stronie www.cyfrowewm.pl oraz za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Powojenne przedmioty i współczesne animacje

W ramach zakończonej niedawno rozbudowy w CSE „Światowid” w Elblągu wydzielona została przestrzeń do stacjonarnej prezentacji cyfrowych wizerunków cennych skarbów. Tam instalowana jest obecnie pierwsza multimedialna wystawa „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949”. Za pośrednictwem m.in. holoboksa i piramid holograficznych będzie można obejrzeć przedmioty związane z mieszkańcami i powojennym miastem.

- Tematyka wystawy dotyczy pierwszych pięciu lat po wojnie. Prezentuje animacje przedmiotów, które skanowaliśmy, ale także dokumenty filmowe i stare fotografie. Udało nam się dotrzeć także do archiwalnych plakatów i afiszy oraz wycinków gazet z tamtego okresu. To zasoby, które szczególnie zainteresowanych tym okresem mogą zatrzymać na naszej wystawie nawet kilka godzin – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt kierownik pracowni.

Koncepcję wystawy opracował historyk dr Tomasz Gliniecki, który dla uatrakcyjnienia udostępnił także swoje prywatne zbiory przedmiotów z wspomnianego okresu. Część z nich była pozostawiona przez przedwojennych mieszkańców, którzy w pośpiechu opuszczali miasta, część przywieziona przez przybyszy, którzy z Elblągiem związali swój powojenny etap życia.



Zwiedzanie z telefonem i VR

Do szerszego poznania treści wystawy służyć ma aplikacja mobilna, z wykorzystaniem której zwiedzający będą odkrywać dodatkowe informacje oraz wizerunki cyfrowe. Ta alternatywa ma nie tylko dostarczyć dodatkowych informacji, ale także uatrakcyjnić zwiedzanie szczególnie młodzieży. Dlatego na tę wystawę warto zabrać swój telefon. Całość uzupełnia aplikacja VR, czyli wirtualna rzeczywistość, która przenosi zwiedzającego do powojennego zakładu fotograficznego, gdzie ma do wykonania określone zadania.

Otwarcie wystawy i warsztaty

Inauguracji nowej przestrzeni multimedialnej towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie wspomnianej wystawy zaplanowane na 20 maja br. o godz. 12:00. Organizatorzy zapraszają również na różnorodne warsztaty, animacje, pokazy filmu, doświadczenie VR, które odbędą się także w tym dniu oraz w kolejnym, czyli 21 maja br.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie pracowni: https://www.cyfrowewm.pl/artykuly/274/drzwi-otwarte-w-pracowni-i-wystawa-multimedialnna/

Regionalna Pracownia Digitalizacji

pracownia_digitalizacji

Wstęp wolny

W grupach warsztatowych ilość miejsc ograniczona.

Istnieje możliwość rezerwacji miejsca tel. 55 611 20 69, 55 611 20 84

lub mailowo rpd@swiatowid.elblag.pl

Event podsumowujący realizację projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”.

Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

--- materiał partnera ---