Czego nie powinno zabraknąć w jesiennej garderobie?

Kurtka jeansowa damska.

Skompletowanie nowej kolekcji ubrań jesiennych to niemałe wyzwanie. Jednak nie musimy zaczynać od zera. Co roku do trendów powracają elementy, które zapewne mamy już w naszej szafie. Wystarczy przejrzeć jej zawartość i zastanowić się, czego nam tylko brakuje. W typowo jesiennych stylizacjach warto zadbać o kilka rzeczy. Czego nie powinno zabraknąć? Zapoznajmy się bliżej z różnymi przykładami.