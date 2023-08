 Czego nie robić w social mediach?

Najnowszy raport Gemius, PBI i IAB Polska pokazuje, że media społecznościowe cieszą się olbrzymią popularnością w naszym kraju. Korzysta z nich 28 mln Polaków, w tym 14,5 mln kobiet i 13,5 mln mężczyzn. Do najpopularniejszych serwisów niezmiennie należą YouTube i Facebook. Sprawdź, jakich błędów unikać w przestrzeni wirtualnej, aby nie narażać się na kłopoty!

Nie publikuj zbyt wielu prywatnych zdjęć

Publikowanie zdjęć w mediach społecznościowych wynika zazwyczaj z dobrych pobudek – ludzie chcą pokazać znajomym piękne miejsce, w którym spędzają urlop, lub pochwalić się, że dziecko postawiło właśnie swój pierwszy krok – jednak może mieć bardzo przykre konsekwencje. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać Twoje zdjęcia, aby np. stworzyć nową tożsamość i rozsyłać szkodliwy SPAM. Pamiętaj, że gdy wstawiasz zdjęcia z wakacji, jednocześnie informujesz dużą społeczność, że Twój dom stoi pusty. Dlatego zachowaj większą ostrożność i zadbaj o ustawienia prywatności swojego konta. Zwróć szczególną uwagę na to, aby tylko znajome osoby miały możliwość przeglądania Twojego profilu.

Nie udostępniaj publicznie niektórych danych

W mediach społecznościowych nie powinny pojawiać się następujące informacje:

- data urodzenia – nie podawaj jej nawet kosztem tego, że znajomi nie złożą Ci życzeń z okazji urodzin. Ta informacja często jest wymagana podczas weryfikacji tożsamości w procesie logowania do różnych portali czy na infoliniach;

- adres zamieszkania – nie musisz go podawać w całości, wystarczy, że regularnie wstawiasz zdjęcia, które pozwalają łatwo zgadnąć, gdzie mieszkasz;

- praca i pracodawca – nie oznacza to, że samo poinformowanie o miejscu pracy jest szkodliwe. Uważaj jednak, aby przypadkiem nie zdradzić wewnętrznych informacji swojej firmy;

- status związku – jak się okazuje, cyberprzestępcy mogą wykorzystać takie informacje do niewłaściwych celów;

- status majątkowy – chwalenie się drogimi gadżetami czy nowym domem może okazać szkodliwe, ponieważ dla cyberprzestępcy jest to jednoznaczna informacja, że warto wykraść dane do konta bankowego takiej osoby.

Uważaj na podejrzane informacje od znajomych

Uważaj na wiadomości od znajomych, w których znajdują się podejrzane linki lub prośba o przesłanie pieniędzy ze względu na nagłą, trudną sytuację. To jedna z metod, którą często stosują cyberprzestępcy w mediach społecznościowych – przejmują kontrolę nad profilem danej osoby i próbują wyłudzić pieniądze, podszywając się pod nią.

Nie przyjmuj zaproszeń od osób, których faktycznie nie znasz

Duża liczba znajomych na Facebooku wcale nie świadczy o Twojej popularności czy atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, przyjmowanie do grona znajomych osób, których faktycznie nie znasz, może mieć przykre konsekwencje. Nie wiesz, w jakim celu ten człowiek chce zawrzeć znajomość i czy nie jest to tzw. fake konto, które służy do wyłudzania danych i wykorzystywania ich w nieuczciwy sposób.