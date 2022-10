 Cześć Elbląg! Czas na seans w Cinema City

Zapraszamy do świata filmów UNLIMITED! Już 14 października drzwi swoich sześciu sal otworzy pierwsze kino sieci Cinema City w Elblągu, które ulokowało się w Centrum Handlowym Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej 5. Kino blisko rynku oznacza tylko jedno - nowe filmowe centrum miasta, gdzie serca wszystkich elblążan będą biły mocniej. To 35 kino sieci, lecz pierwsze z wyjątkowymi, jeszcze wygodniejszymi fotelami, w których kinomaniacy będą mogli poczuć się jak prawdziwe VIP-y. Zobacz więcej zdjęć.

Cinema City w Centrum Handlowym Zielone Tarasy posiada 6 klimatyzowanych sal, które pomieszczą jednocześnie ponad 900 widzów. Wszystkie sale wyposażone są w innowacyjne technologie projekcji filmów, wysokiej klasy systemy dźwiękowe i najwygodniejsze fotele kinowe. Fotele to bez wątpienia jeden z ważniejszych aspektów podczas oglądania filmu na sali kinowej, a te w elbląskim kinie sieci będą się bez wątpienia wyróżniać. Komfort i wygoda widzów została tu postawiona na pierwszym miejscu, dzięki czemu będą mogli jeszcze bardziej zatopić się w filmowych wrażeniach kinowych w jedynych takich fotelach w Polsce. Elblążanie obejrzą tu zarówno filmy w formacie 2D, jak i 3D, a repertuar kinowy na koniec roku jest bardzo obiecujący.

Centrum Handlowe Zielone Tarasy mieści się w ścisłym centrum miasta przy zbiegu ulic Teatralnej i Robotniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych i tramwajowych oraz bliskiej odległości Starego Miasta. Dysponuje również parkingiem naziemnym, który jest bezpłatny dla wszystkich klientów. Tak więc każdy mieszkaniec Elbląga i okolicznych miejscowości będzie mógł bez problemu dotrzeć do najnowszego w mieście kina sieci Cinema City.

Cinema City to jedyna sieć kinowa w Polsce posiadająca abonament kinowy dla swoich klientów - kartę Unlimited. Za 38 zł miesięcznie każdy posiadacz karty może oglądać filmy w kinie bez limitu. Najprościej mówiąc: płacisz raz w miesiącu i oglądasz w kinie wszystko, czego tylko dusza zapragnie. To idealne rozwiązanie dla największych kinomanów, którzy nie chcą przegapić żadnej filmowej premiery. Unlimited to także dodatkowe benefity takie jak: zniżki na barze i w kawiarni, pokazy przedpremierowe, czy brak opłaty serwisowej przy zakupie biletów. Specjalnie na otwarcie nowego kina Cinema City przygotowało wyjątkową promocję dla elblążan i mieszkańców okolicznych miejscowości. Każdy, kto dołączy do programu Unlimited do 23 października, przy odbiorze swojej pomarańczowej karty do świata kina bez limitu, otrzyma od sieci voucher na darmowy popcorn, dzięki czemu pierwsze seanse w czerwonym fotelu Cinema City będą jeszcze bardziej chrupiące. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Unlimited, wejdź na: www.cinema-city.pl/unlimited

Od 14 października w nowoczesnym kinie Cinema City w Centrum Handlowym Zielone Tarasy na widzów czekać będą premiery takich filmów jak: “Amsterdam”, “Orzeł. Ostatni patrol”, “Zaproszenie”, czy “Gdzie diabeł nie może tam baby pośle”. Kolejne tygodnie zaś to premiery wyczekiwanych produkcji: “Black Adam”, “Bejbis”, “Halloween. Finał”, “Listy do M.5”, “Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, “Królowa wojownik”, “Fabelmanowie”, czy “Dziwny Świat”. Wygląda więc na to, że ciężko będzie oderwać się od kinowego fotela. Najwyższa pora zacząć przeżywać filmowe emocje na wielkim ekranie w Cinema City! Repertuar kina dostępny jest na stronie: https://www.cinema-city.pl/kina/elblag

---materiał partnera---