 Czy Egipt to dobry kierunek na wakacje z dzieckiem?

Egipt – starożytne zabytki, upał i pustynia – czy może być nudniejsze miejsce na wakacje dla dzieci? Poświęć chwilę na przeczytanie tego artykułu, a dojdziesz do całkowicie innego wniosku, a Twoje dzieci będą zachwycone na samą myśl, że spędzicie razem tak wspaniały czas. Jest tak wiele wspaniałych miejsc dla rodzin z dziećmi w Egipcie, że trzeba zawęzić wybór do absolutnie najlepszych.

Wioska faraonów

Odwiedziny w wiosce faraonów to świetny sposób na poznanie kultury egipskiej. W replice starożytnej egipskiej wioski odwiedzający mogą oglądać tradycyjne tańce, a nawet pływać starożytną egipską łodzią. Inne atrakcje to park rozrywki, zakupy, tatuaże z henny, przebieranki w budce fotograficznej i małe zoo.

Bazar Khan al Khalili

To świetna okazja, aby w centrum Kairu znaleźć pamiątki i prezenty dla całej rodziny. Sprzedawcy oferują tu wszystko, od przypraw po biżuterię. Pozwól swoim dzieciom spróbować swoich sił w negocjacjach i znaleźć wyjątkowe skarby, które przywiozą z tych niesamowitych wakacji. Bazar może być bardzo zatłoczony, więc warto uważać, aby nikt się nie zgubił.

Luksor

To jedno z najciekawszych miejsc do odwiedzenia w Egipcie. W tej dawnej stolicy Egiptu znajdziesz mnóstwo słynnych świątyń i grobowców. Świątynię Luksorską warto odwiedzić w nocy – oświetlone filary i posągi to przeżycie, które długo będziecie wspominać.

Lot balonem

Lot balonem na ogrzane powietrze o wschodzie słońca to jedna z najpiękniejszych atrakcji, jakie można przeżyć w Luksorze. Rodziny z dziećmi powinny dodać tę pozycję do urlopowej listy. Zobaczycie Luksor i świątynie z wyjątkowej perspektywy, a widok wschodzącego słońca nad doliną dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Rejs Feluką

Żeglowanie po Nilu na feluce to tradycyjna egipska żaglówka – świetny sposób na relaks podczas przerwy w zwiedzaniu. Zobacz krajobrazy wzdłuż brzegów Nilu i sprawdź, jak wygląda życie w Egipcie. Możesz spędzić noc na feluce i przespać się pod gwiazdami nad rzeką – piękne wspomnienia gwarantowane.

Hurghada

Miłośnicy wody pokochają park wodny, akwarium i wycieczki łodzią ze szklanym dnem. To najlepsze miejsce do nurkowania w Egipcie. Hurghada ma również park rozrywki, wycieczki jeepem na pustynię, jazdę terenową po wydmach i wiele innych atrakcji. Cokolwiek twoja rodzina chce robić, możecie to zrobić tutaj.

