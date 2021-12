 Czy mogę otrzymać zwolnienie lekarskie online?

Niewiele osób wie, że możliwe jest otrzymanie L4 nie tylko podczas stacjonarnej wizyty, ale także w toku zdalnej konsultacji. Zwolnienie lekarskie online potwierdzające czasową niezdolność do pracy wystawiane jest wyłącznie wtedy, gdy lekarz stwierdzi zasadność takiego postępowania. Zastanawiasz się, jak dostać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu i jakich formalności należy dopełnić, gdy zostanie Ci ono wystawione? Zapraszamy do artykułu!

Zwolnienie lekarskie przez Internet – czy to możliwe?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że należy udać się na stacjonarną wizytę lekarską, gdzie po wywiadzie i badaniu otrzymać można receptę na leki, zwolnienie lub skierowanie. Cyfryzacja służby zdrowia otworzyła przed nami jednak nowe możliwości, ułatwiając dostęp do konsultacji ze specjalistami i odciążając tym samym placówki przyjmujące stacjonarnie.

Zarówno recepta, jak i zwolnienie lekarskie online są jak najbardziej możliwe. Opcje te wchodzą jednak w grę, o ile oczywiście lekarz indywidualnie stwierdzi po konsultacjach zdalnych, że ich wystawienie jest niezbędne. Jeśli zatem nie możesz zarejestrować się w przychodni, a Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci świadczenie pracy, nie musisz się martwić. Możesz bowiem zgłosić się na konsultację zdalną, gdzie w zaledwie w kilka chwil otrzymasz potrzebne L4.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online?

Wielu pacjentów zastanawia się, gdzie i jak dostać zwolnienie lekarskie oraz jakie warunki należy spełnić, by lekarz mógł wypisać L4 online. Warto wiedzieć, że zwolnienia lekarskie online w szczególnych okolicznościach wystawiane są przez podmioty medyczne oferujące zdalne konsultacje lekarskie. Zwolnienie lekarskie przez Internet otrzymać można na przykład poprzez serwis NaszaRecepta - https://naszarecepta.pl/e-recepta/zwolnienie-lekarskie-l4/. Oczywiście e-zwolnienie lekarskie wystawiane jest tylko wtedy, jeśli na podstawie wywiadu medycznego z pacjentem lekarz faktycznie uzna, że jest on czasowo niezdolny do pracy.

To wygodne rozwiązanie, jeśli pacjent nie może lub nie chce stawiać się osobiście w przychodni. Sprawdzi się, gdy chory boi się zarażenia od innych osób w przychodni (np. w szczycie chorób wirusowych). Będzie to również praktycznym wyjściem, gdy pacjentowi ciężko dotrzeć na badanie lekarskie (np. zmaga się z zatruciem pokarmowym). Skorzystanie z konsultacji online pozwala ponadto uniknąć konieczności tracenia dni urlopu na niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych.

L4 online – jak sprawdzić i o czym pamiętać?

Jeśli pacjentowi zostanie wystawione L4, w tym również zwolnienie lekarskie online, trafia ono bezpośrednio do ZUS-u. Informacja o niezdolności pracownika do pracy trafia także na profil PUE ZUS pracodawcy, o ile posiada on konto na tej platformie. Dobrą praktyką jest jednak mimo wszystko poinformowanie pracodawcy telefonicznie, że wystawiono nam e-ZLA i nie zjawimy się w pracy.

By móc za czas niezdolności do pracy pobierać świadczenia chorobowe, należy spełnić ponadto pewne warunki. Trzeba np. przez wymagany czas mieć opłacane składki chorobowe oraz mieć niewykorzystane dni zwolnienia z limitu przysługujących.

Niewiele osób wie, że swoje e-zwolnienie lekarskie można sprawdzić w sieci. To przydatne, jeśli pacjent nie pamięta na przykład, do kiedy ma L4 lub chce zliczyć czas zwolnień, z których korzystał w roku kalendarzowym. W tym celu skorzystać można z prywatnego konta PUE ZUS, a jeśli pacjent go nie posiada, może również skorzystać ze swojego profilu IKP. Po zalogowaniu do wspomnianych portali wystarczy odnaleźć zakładkę e-zwolnień, aby szybko zweryfikować interesujące nas informacje.