 Czy można zmusić osobę uzależnioną od narkotyków do leczenia?

Każde zażywanie narkotyków niesie ze sobą ryzyko uzależnienia, bo organizm choruje w momencie odstawienia. Narkomania zniekształca postrzeganie świata i innych – nic więc dziwnego, że większość uzależnionych nie dostrzega istnienia problemu. Co można wówczas zrobić? Czy da się zmusić dorosłego narkomana do leczenia? Dowiedz się więcej.

Czy można skierować narkomana na przymusowe leczenie?

Skutki uzależnienia od narkotyków są ogromne i dotykają nie tylko samego narkomana, ale i jego najbliższe otoczenie. Dlatego bliscy osoby uzależnionej często zastanawiają się nad możliwością skierowania jej na przymusowe leczenie. Czy to w ogóle możliwe?

Z jednej strony – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – nie ma mowy o przymusie, bo leczenie uzależnienia od narkotyków jest dobrowolne. Z drugiej strony istnieją pewne wyjątki, które umożliwiają skierowanie narkomana na przymusowe leczenie. Są to sytuacje, w których:

uzależniona osoba jest niepełnoletnia – na leczenie kieruje sąd rodzinny;

narkomanem jest dorosły, który popełnił przestępstwo związane z nielegalnymi substancjami – przymusowy odwyk zleca organ wymiaru sprawiedliwości;

uzależniony jest osobą ubezwłasnowolnioną;

lekarz zadecyduje o uznaniu narkomana za chorego psychicznie, ponieważ zachowuje się niebezpiecznie dla siebie i innych oraz zleci zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, czyli przymusowe leczenie.

Jak zmusić narkomana do leczenia?

Jeśli chcesz wysłać na przymusowe leczenie osobę niepełnoletnią, musisz złożyć wniosek do sądu rodzinnego. Należy w nim wskazać istotę swojej prośby, przekonująco ją uargumentować oraz poprzeć uzyskaną opinią biegłych w postaci stanowiska lekarza, pedagoga dziecięcego, psychologa lub kuratora rodzinnego. W trakcie postępowania zostanie przeprowadzona wizytacja kuratora w miejscu zamieszkania nieletniego, a zebrane informacje zostaną przekazane do zaopiniowania przez sądowych specjalistów. Jeśli organ sprawiedliwości przychyli się do wniosku, skieruje uzależnionego na leczenie narkomanii (sąd wskazuje na rodzaj terapii, tj. stacjonarna lub ambulatoryjna, bez podania placówki, w której należy odbyć terapię).

Zastanawiasz się, jak zmusić dorosłego narkomana do leczenia? Jeśli organ sprawiedliwości nie skazał narkomana za przestępstwo i nie nakazał przymusowego leczenia, sprawa jest skomplikowana. Wnioskować o odwyk możesz tylko wtedy, gdy uzależniona osoba została ubezwłasnowolniona lub jest chora psychicznie i z tego powodu bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu własnemu, lub innych osób. Wówczas wniosek należy złożyć do właściwego Sądu Rejonowego lub do Prokuratury Rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uzależnionego.

Jak nakłonić narkomana do leczenia?

Z pewnością chcesz pomóc bliskiej osobie uzależnionej od narkotyków, ale gdy nie ma możliwości zmuszenia jej do leczenia, warto zmotywować do podjęcia terapii (np. w takim ośrodku jak OD-NOWA24 - https://odnowa24h.pl/leczenie-narkomanii/). Przede wszystkim nie wspieraj narkomana w jego nałogu. Nie dawaj mu pieniędzy, nie odpowiadaj za jego zachowania i nie broń przed konsekwencjami, zwłaszcza prawnymi.

Postaraj się w spokojnej, otwartej i całkowicie pozbawionej uprzedzeń rozmowie pokazać, że zależy ci na zdrowiu i dobrym samopoczuciu danej osoby. Możesz także spróbować nakłonić narkomana do leczenia poprzez strategię tzw. interwencji. Polega ona na udaniu się z chorym do ośrodka leczenia uzależnień, ale bez jego wiedzy, gdzie idzie. Na miejscu odbywa się spotkanie z udziałem terapeuty uzależnień, podczas którego uczestnicy interwencji (rodzina, przyjaciele) przedstawiają swój punkt widzenia na narkomanię bliskiej osoby.

Wspieraj narkomana w abstynencji i próbuj nakłonić go do odwyku, nawet mimo jego niechęci i oporu. Tylko wtedy ma szansę podjęcia specjalistycznego leczenia, które pomoże mu odzyskać kontrolę nad swoim życiem.