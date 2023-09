 Czy pompa ciepła się opłaca?

Pompy ciepła są popularnym rozwiązaniem wśród osób poszukujących efektywnych i ekologicznych źródeł ogrzewania domów. Z jednej strony dystrybutorzy pomp wskazują na niższe rachunki za energię, z drugiej – rodzą się pytania dotyczące opłacalności inwestycji w taki system ogrzewania. Czy pompa ciepła faktycznie generuje oszczędności, które zrekompensują początkowy koszt instalacji? Jakie są ukryte koszty, o których należy pamiętać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji.

Pompa ciepła – zalety

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze wykorzystywane do ogrzewania nieruchomości i podgrzewania wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń w czasie upałów. Pompa pobiera energię cieplną z otoczenia budynku (powietrza, wody, gruntu) i przy udziale prądu przekształca ją w energię do ogrzewania lub chłodzenia budynku. Na sukces i popularność pomp ciepła wpływa wiele czynników. Do tych najważniejszych należą:

- zmniejszenie kosztów ogrzewania,

- ekologiczne źródło ciepła i brak emisji w wyniku spalania paliw kopalnych,

- bezpieczeństwo i wygoda,

- możliwość otrzymania wsparcia finansowego.

Niskie koszty ogrzewania i eksploatacji

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pompy ciepła to urządzenia wysoce energooszczędne. Ma to związek z faktem, że pobierają energię cieplną z wody, gruntu czy powietrza, a więc źródeł naturalnych, a do zasilenia wymagają jedynie energii elektrycznej. Dzięki temu są świetnym sposobem na uniezależnienie się od dostępności gazu czy węgla. Poza tym pompa ciepła to inwestycja na długie lata – przy prawidłowym użytkowaniu jest to zakup na około 20-25 lat. Choć pompa ciepła może wydawać się dosyć drogim zakupem, w dłuższej perspektywie jest to urządzenie ekonomiczne.

Niższe koszty: pompa ciepła + fotowoltaika

Jeszcze niższymi kosztami ogrzewania mogą się cieszyć ci, którzy zainstalowali fotowoltaikę. Zielona energia pobierana ze słońca dostarczana jest do pompy ciepła. Pompa przekształca ciepło z otoczenia w energię do podgrzewania wody, do ogrzewania czy chłodzenia wnętrz. Łącząc oba systemy, można nie tylko zaspokoić potrzeby energetyczne domu, ale również znacząco obniżyć rachunki za energię i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Najkorzystniejszy rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z ofertą Fotowoltaiki od Orange Energia oraz rozliczeniem Orange Energia Net-billing 1:1! Energia skumulowana w magazynie energii nie przepada po 12 miesiącach – wciąż można ją wykorzystać przez cały okres trwania kontraktu, czyli aż przez 4 lata.

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwala uniezależnić się od komercyjnych dostawców prądu. Za sprawą Orange Energia Net-billing 1:1 energię z własnej instalacji fotowoltaicznej wykorzystasz do zasilenia pompy ciepła – również zimą i wieczorami. Dzięki temu zredukujesz koszty ogrzewania o prawie 100%! To najlepsza oferta na rynku.

Troska o planetę

Jak wspomniano, pompy ciepła pobierają energię ze źródeł naturalnych. Nie powodują emisji gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych. Dzięki temu są neutralne dla klimatu. Co więcej, urządzenia te odznaczają się wysoką klasą energetyczną. Są wydajne i świetnie spełniają zarówno funkcję grzewczą, jak i chłodzącą.

Komfort zamknięty w jednym urządzeniu

Pompa ciepła to urządzenie idealne dla tych, którym zależy na zaoszczędzeniu miejsca i czasu. Konfiguracja i sterowanie urządzeniem dostępne są z poziomu aplikacji, a monitorowanie pracy pompy możliwe jest także poza domem.

Instalacja pompy ciepła powietrznej nie wiąże się z koniecznością prowadzenia wykopów i budowy przyłącza. Montaż trwa zaledwie 2-3 dni, a urządzenie można podłączyć zarówno do budowanych, jak i modernizowanych budynków. Pompa ciepła współpracuje z instalacjami C.O. oraz z nowymi systemami (ogrzewanie podłogowe, ścienne).

Jak wybrać najbardziej opłacalną pompę ciepła?

Zalety pompy ciepła są ogromne i zdecydowanie przewyższają inne sposoby ogrzewania domu i wody. Jak wybrać najlepszą? Na rynku dostępne są trzy podstawowe rodzaje pomp: wodne, gruntowe i powietrzne. Orange Energia oferuje dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła – są one znacznie tańsze od pomp gruntowych, a przy odpowiednim dopasowaniu pozwalają na osiągnięcie porównywalnych parametrów.

Pompa Ciepła od Orange Energia to profesjonalny dobór urządzenia w jakości marki Orange. Pomożemy Ci wybrać urządzenie odpowiadające specyfice Twojego domu i wymaganiom domowników. Uzyskasz wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z programów „Mój prąd” i „Czyste powietrze”, oraz korzystnego kredytowania bankowego do 100% inwestycji.

Na etapie montażu możesz liczyć na wyspecjalizowaną ekipę montażową i profesjonalny montaż z zachowaniem obowiązujących norm. Orange Energia zapewnia odbiór prac realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta, a także opiekę serwisową pomontażową.

--- artykuł sponsorowany ---