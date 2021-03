Czy warto inwestować w nieruchomości?

Ludzie od zawsze poszukiwali sposobu na bezpieczne i zyskowne ulokowanie swojego kapitału. Środki finansowe, wartościowe kruszce, rodzinne pamiątki czy wreszcie nieruchomości to przykłady dóbr, które najczęściej są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o sposobie alokacji majątku. Przez wiele lat, najlepszym środkiem inwestycyjnym dającym relatywnie duże wzrosty wartości w czasie przy zachowaniu akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pozostawało złoto. Wraz z rozwojem technologii i poprawie jakości życia społecznego, co raz częściej jednak ludzie decydują się na inwestycję w różnego rodzaju nieruchomości. Czy to dobra decyzja?

Nieruchomości gwarantem bezpieczeństwa inwestycyjnego Jeśli udamy się do banku z wnioskiem o przyznanie dużego kredytu, istnieje spora szansa, że kredytodawca będzie oczekiwał od nas przedstawienia zabezpieczenia, które uchroni interesy banku w przypadku braku spłaty zaciągniętego kredytu. O ile w przeszłości jako zabezpieczenie wierzytelności często stosowano kruszce i wartościową biżuterię, dziś jest to coraz rzadziej stosowana praktyka, wypierana przez zabezpieczenie poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość rynkowa nieruchomości nie musi w całości pokrywać wysokości kredytu czy pożyczki, ale zwykle musi stanowić przynajmniej 60% wartości pożyczki. Z uwagi na fakt, że banki bardzo skrupulatnie analizują zdolność finansową swoich klientów, ustanowienie zabezpieczenia kredytu na dowolnej nieruchomości, jednoznacznie wskazuje na fakt, że mieszkania, domy, działki i inne obiekty stanowią silne zabezpieczenie inwestycyjne. Tym bardziej, że kredyty hipoteczne przyznawane są na długie lata, w czasie których rynek ulega nieustannym zmianom i naciskom. W jakie nieruchomości najlepiej inwestować? Skoro już wiemy, że nieruchomości stanowią solidne zabezpieczenie inwestycyjne, warto zadać sobie pytanie na których z nich zarobimy najwięcej. O ile trudno, jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, o tyle możemy posiłkować się opinią wspomnianych wcześniej banków. Podstawą większości kredytów hipotecznych, jest zabezpieczenie na wierzytelności na mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Są to obiekty bardzo pożądane na rynku, które stosunkowo łatwo i szybko można sprzedać, upłynniając zainwestowane wcześniej pieniądze. Z tego powodu banki bardzo chętnie udzielają kredytów pod zastaw tego typu nieruchomości.

Dobrą inwestycją jest również zakup działki rolnej i przekształcenie jej na działkę budowlaną lub inwestycyjną. Po takim zabiegu zwanym "odrolnieniem" wartość nieruchomości wzrasta nawet kilkukrotnie. Jest przy tym jednak pewien haczyk - nie wszystkie działki można przekształcić, gdyż taka zmiana musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto trzeba mieć też na uwadze, że proces ten jest dość czasochłonny i może potrwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Wszystko zależy od lokalizacji i sytuacji prawnej konkretnej działki.

Jeśli nie chcesz tracić czasu na przekształcanie działki, a chciałbyś szybko powiększyć wartość majątku, warto rozejrzeć się za działką w pobliżu której planowana jest budowa drogi ekspresowej lub autostrady. Taka informacja potwierdzona przez urząd miasta lub gminy, momentalnie zwiększa wartość działki nawet 10-krotnie. Nie trzeba nawet czekać aż taka droga faktycznie powstanie - urzędowe potwierdzenie realizacji takiej inwestycji, z reguły wystarcza by znalazło się sporo chętnych do ulokowania kapitału w taki obiekt. Inwestycje alternatywne Poza mieszkaniami, domami i działkami, warto rozejrzeć się też za nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak lokale użytkowe, fabryki i zakłady produkcyjne czy obiekty historyczne takie jak średniowieczne zamki czy renesansowe dworki i pałace. Każdy z tych obiektów może okazać się zyskowną inwestycją nie tylko w przypadku ich wynajmu, ale również jako długoterminowa lokata kapitału, która po kilku lub kilkunastu latach od nabycia może być warta znacznie więcej niż dziś.

