 Czy wiesz, skąd bierze się ciepła woda, która płynie z kranu w Twoim mieszkaniu? 

To pytanie może wydawać się proste, ale za tą codzienną wygodą kryje się cały proces, który sprawia, że każdego dnia możesz cieszyć się komfortem ciepłej wody wykorzystywanej podczas kąpieli czy mycia naczyń.

System ciepłowniczy a ciepła woda

Aby odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się ciepła woda, przybliżmy najpierw poszczególne elementy systemu ciepłowniczego w Elblągu – to między innymi dzięki niemu w kranach mamy ciepłą wodę.

W naszym mieście znajdują się dwa źródła ciepła – Elektrownia Elbląg (Energa Kogeneracja) i Ciepłownia Dojazdowa (EPEC). Z tych obu miejsc, ciepło wędruje siecią ciepłowniczą do bloków lub domów. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda. Ale to nie ona płynie z naszego kranu.

Sieć ciepłownicza i wodociągowa “spotykają się” w węźle ciepłowniczym. Jest to zazwyczaj specjalnie wydzielone pomieszczenie w bloku lub domu. Sieć wodociągowa dostarcza zimną wodę, która jest podgrzewana ciepłem z sieci ciepłowniczej w urządzeniu nazywanym wymiennikiem ciepła. Można więc powiedzieć, że ciepła woda… podgrzewa ciepłą wodę, nie mieszając się z nią. Proces ten oparty jest na zasadach fizyki związanych z przewodnictwem cieplnym.

Po podgrzaniu ciepła woda dostarczana jest za pomocą instalacji wewnętrznej i trafia do naszych kranów.

Ile kosztuje podgrzanie wody?

Skoro ciepła woda w naszym kranie wykorzystuje ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, to może pojawić się pytanie – ile kosztuje samo podgrzanie wody? Wydaje się, że odpowiedź będzie prosta i wskaże konkretną kwotę, jednak jest to bardziej skomplikowane.

Koszt podgrzania i przesyłu 1m3 zimnej wody w Elblągu wynosi średnio 21,67zł/GJ w zależności od grupy odbiorców. To, w jakiej jesteśmy grupie odbiorców określa kilka czynników między innymi to, do kogo należy węzeł cieplny – do klienta czy do EPEC. Kwota ta nie obejmuje opłaty za mocą zamówioną.

Na powyższy koszt składa się cena ciepła pomnożona przez ilość energii potrzebnej do podgrzania 1 m3 wody wodociągowej z 10 st. C do temperatury 55 st. C z uwzględnieniem kosztów dystrybucji.

Dodatkowo na tę cenę wpływają straty ciepła w instalacji wewnętrznej w budynkach. Jest to zależne m.in. od stanu technicznego instalacji, rodzaju rur, ich ocieplenia, odległości wymiennika od budynku. Wielkość tych strat jest niezależna od wielkości poboru ciepłej wody i jest charakterystyczna dla każdego obiektu. Oznacza to, że cena dla nas może być nieco inna, niż w sąsiednim bloku, gdzie na przykład przeprowadzono już modernizację instalacji.

Jak cena ciepłej wody powiązana jest z ceną ciepła?

Jak wspomnieliśmy, cena ciepłej wody zależy od rodzaju taryfy, czyli tego, do jakiej grupy odbiorców się zaliczamy. To związane jest ze sposobem wytwarzania i dostarczania ciepłej wody. EPEC dostarcza do budynku ciepłą wodę, która w wymienniku podgrzewa wodę dla mieszkańców, natomiast nie zajmuje się dzieleniem kosztów na poszczególne mieszkania. To spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe ustalają w swoich wewnętrznych regulaminach sposób rozliczania kosztów ciepła, również na potrzeby podgrzania wody, opierając się o wskazania zużycia ciepłej wody na wodomierzu.

--- komunikat płatny----