Czy złoto inwestycyjne to dobre zabezpieczenie na przyszłość?

Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie daje dużo do myślenia. Szalejąca inflacja sprawia, że coraz częściej zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć swój majątek. W tym artykule przeczytasz, czy warto inwestować w złoto? Czy jest to bezpieczna lokata dla Twoich oszczędności i gdzie kupić kruszec, by nie narazić się na oszustwo i straty finansowe.

Inwestycja w kruszec: czy warto? W ludzkiej mentalności istnieje przekonanie, że jeśli posiadasz złoto, to jesteś bogatym człowiekiem. Nic bardziej mylnego. Faktycznie, jesteś bogaty, ale głównie w doświadczenie i dojrzałość do jakiej skłania Cię sytuacja gospodarcza. Inwestując w kruszec, starasz się zabezpieczyć swoje finanse. Pamiętajmy jednak, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i nigdy nie daje gwarancji zarobku. Bez względu na to, czy inwestujemy w surowce, papiery wartościowe na platformie giełdowej, czy fizycznie kupujemy złoto, srebro, węgiel, czy np. ryż zawsze narażamy się na ryzyko, jakie wiąże się ze spadkiem cen towarów lub ich zniszczeniem, czy kradzieżą. Niemniej wybierając pomiędzy trzymaniem gotówki w przysłowiowej skarpecie, a złotymi sztabkami, warto rozważyć drugą opcję, choćby ze względu na drastycznie spadającą wartość pieniądza drukowanego. Gdzie kupić złoto inwestycyjne? Decydując się na inwestycje w kruszec, wybieraj tylko sprawdzone i pewne miejsca. Najlepiej kupować w bankach i mennicach, które widnieją na liście partnerów najlepszych światowych mennic zrzeszonych w LBMA (London Bullion Market Association). Taka mennica sprzedająca złoto inwestycyjne dla Twojego bezpieczeństwa jest regulowana przez NBP (Narodowy Bank Polski) oraz KNF (Komisję Nadzoru Finansowego). Produkty zakupione w takich punktach są zawsze zabezpieczone i certyfikowane, co w przyszłości ułatwia proces zmonetyzowania surowca. Decydując się na zakup złota inwestycyjnego w większej ilości należy przeanalizować, jakie ryzyko wiąże się z przechowywaniem tak cennego surowca w domu. Wiele mennic oferuje możliwość skorzystania z tzw. depozytu. Jest to bezpieczniejsza forma zabezpieczająca kruszec przed niechcianą kradzieżą. Jednak nie jest ona bezpłatna. Lepiej kupić złote sztabki, czy monety? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, w co warto inwestować. Wybierając sztabki, kupujesz czyste złoto, które bez względu na swoją historię będzie liczyła się jedynie jego waga. Natomiast decydując się na zakup złotych monet w postaci popularnego Krugerranda, australijskiego kangura, czy liścia klonowego, można spodziewać się, że po upływie jakiegoś czasu cena tego złotego krążka wzrośnie, choćby ze względu na jej wartość numizmatyczną. Niemniej, należy mieć na uwadze, że wartość numizmatyczna danej monety ma sens tylko w przypadku, gdy sprzedajemy je doświadczonemu kolekcjonerowi, dla którego jej historia ma ogromną wartość. Pamiętajmy, że sprzedając taką monetę np. w banku, czy w najgorszym przypadku lombardzie, będzie liczyła się jedynie jej waga. Podsumowując, jeśli decydujemy się zainwestować swoje pieniądze w kruszec, wybierajmy tylko sprawdzone źródła, w których sprzedaż złota połączona jest z gwarancją jego odkupu.

.