Czym i jak efektywnie sprzątać? Dowiesz się tego w firmie Gosia

Sprzątając, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jakich środków używamy do poszczególnych rodzajów powierzchni. Wiedzą o tym najlepiej właściciele firmy Gosia, którzy bardzo często widzą, jakie błędy są popełniane podczas sprzątania, dlatego uczą jak efektywnie i niedrogo sprzątać, by uzyskać wymarzone efekty. Zobacz zdjęcia.

Firma Gosia od lat funkcjonuje na hali Giełdy Elbląskiej przy al. Grunwaldzkiej 2. Znajdziecie tutaj bogaty asortyment – profesjonalną chemię, czyściwa, ręczniki papierowe i toaletowe, worki na śmieci, profesjonalne płyny, proszki do prania i płukania, odświeżacze powietrza i wiele innych produktów.

Firma jest dystrybutorem polskiego producenta chemii gospodarczej Tenzi ze Szczecina. Tenzi ma do zaoferowania szeroką gamę profesjonalnej chemii -do domu, firmy, gastronomii oraz myjni samochodowych są to produkty w skoncentrowanej formie, dzięki czemu dają wyższą efektywność. Właściciele firmy Gosia oferują również szkolenia, w których tłumaczą jak prawidłowo dobrać i wykorzystać chemię, aby otrzymać jak najlepszy efekt. Oferują także dostawę towaru do klienta, co pozwala zaoszczędzić im czas oraz pieniądze.

Każdy poszczególny materiał typu kafelki, podłoga drewniana czy wykładziny PCV wymaga środków o odpowiedniej kwasowości, na przykład do mycia kabin prysznicowych powinniśmy używać środków na bazie kwasu cytrynowego.

- Podczas rozmów z klientami przekonujemy ich, że warto stawiać na chemię profesjonalną bardziej niż na gospodarczą, ponieważ ma ona szybsze i skuteczniejsze działanie. Chemia profesjonalna musi nie tylko czyścić, lecz także dezynfekować. Kupując jedno duże opakowanie koncentratu, generujemy mniej śmieci niż przy zakupie kilku małych opakowań - tłumaczy Małgorzata Rygiel

Szczegółowych informacji dowiesz się odwiedzając sklep firmy Gosia, gdzie każdy klient zostanie uprzejmie oraz profesjonalnie obsłużony.

Zapraszamy!!!

Drogeria Laboo

Giełda Elbląska

Ul. Grunwaldzka 2

Poniedziałek - Piątek 8-16

Sobota 8-13

Tel. 604-979-191

