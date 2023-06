 Czym jest kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą oprocentowania?

Zakup swojego mieszkania czy domu to decyzja, która zmienia życie całej rodziny. Niestety zmieniające się oprocentowanie kredytów zniechęciło lub uniemożliwiło wielu osobom otrzymanie kredytu na realizację swoich marzeń związanych z budową domów czy zakupem mieszkania. To kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą oprocentowania. Czy są korzystne i czym są dokładnie? O tym będzie nasz artykuł.

Kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą oprocentowania — czym jest?

W związku z szalejącą inflacją i koniecznością podniesienia stóp procentowych na rynku produktów finansowych pojawiają się rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć ryzyko związane z podpisaniem umowy kredytowej. To kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą oprocentowania. Jest rozwiązaniem, które najczęściej zakłada, że przez okres 5 lat stopa procentowa, która została ustalona w umowie kredytowej, nie ulegnie zmianie. Wpływu nie ma na nią nawet zmieniający się WIBOR. Po upływie tego okresu bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt, np. Alior Bank zaproponuje nowe warunki spłaty kredytu. Klient będzie mógł zdecydować o tym, czy chce przejść na zmienną stopę procentową, która będzie sumą wskaźnika referencyjnego oraz marży banku czy będzie nadal korzystać z okresowo stałej stopy oprocentowania. To korzystne rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością wśród osób planujących zakup czy budowę domu/mieszkania.

Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie jest oferowane nie tylko nowym klientom banków, ale również tym, którzy już spłacają kredyty hipoteczne. Mogą zdecydować się na zmianę umowy poprzez zawarcie aneksu, który dotyczy zmiany rodzaju oprocentowania na stałą stopę okresową. W wielu przypadkach konieczne będzie ponowne obliczenie zdolności kredytowej.

Korzyści z kredytu hipotecznego z okresowo stałą stopą procentową

Wybierając kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, można liczyć na przewidywalne raty, które pozostaną niezmienne, nawet w sytuacji, kiedy zmianie ulegną rynkowe stopy procentowe. Pozwoli to lepiej planować domowy budżet, uniknąć kłopotów finansowych w sytuacji drastycznego podwyższenia stóp. To przede wszystkim poczucie stabilności, ochrona i spokój w sytuacji szalejącej inflacji i innych czynników, które mogą wpływać na stopy referencyjne. Warto wiedzieć, że choć przewidywalność rat ma swoje dobre strony, może okazać się, że w sytuacji obniżenia stóp nie możemy liczyć na zmianę oprocentowania przed upływem określonego w umowie okresu (najczęściej jest to 5 lat). Wielu ekspertów wskazuje jednak, że na obniżenie stóp trudno liczyć w najbliższym czasie, dlatego taki kredyt wydaje się być naprawdę dobrą i korzystną decyzją. Oczywiście ostateczna decyzja należy do kredytobiorcy. Zaleca się, aby przed podpisaniem umowy poinformować o swoich wątpliwościach doradcę, który jasno i klarownie wyjaśni, na czym polega kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową. Dzięki temu podjęcie decyzji o kredycie będzie dużo łatwiejsze.

