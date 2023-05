Czym są rangi w CS:GO? Jak zdobyć wysoką rangę?

W ostatnich latach znacząco rozwinęła się technologia, co zaowocowało upowszechnieniem się gier komputerowych. W efekcie na znaczeniu zyskał e-sport. Do najpopularniejszych wieloosobowych gier komputerowych zalicza się gra online Counter-Strike: Global Offensive. CS:GO posiada system rankingowy. Rangi przyporządkowywane są na podstawie umiejętności graczy. Twórcy gry wyciągnęli wnioski i zdecydowali się na rozdzielenie graczy w zależności od ich możliwości i prezentowania ich podczas pojedynków w Counter-Strike: Global Offensive. Warto zaznaczyć, że przydzielanie rang graczom jest oceniane przez nich pozytywnie, głównie z tego powodu, że rywalizują ze sobą użytkownicy o zbliżonych umiejętnościach. Co więcej, każdy gracz chce przełamywać swoje bariery, dlatego uzyskiwanie nowych rang sprawia, że gra praktycznie cały czas toczy się o coś. Najwyższą rangą w grze Counter-Strike: Global Offensive jest ranga Global Elite. Największym wyróżnieniem w grze mogą pochwalić się najlepsi gracze. Szacuje się, że Globala posiada 1% graczy. W dalszej części tekstu sprawdzimy dostępne w CS:GO rangi.