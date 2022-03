Daj drugie życie rzeczom

Mobilne Punkty Darowizn Rzeczowych to odpowiedź dla osób, które chcą przekazać do Sklepu Społecznego ze Strefą Charytatywną przedmioty, ale z różnych względów nie po drodze im na ul. Stawidłową 3 do Domu pod Cisem. Stowarzyszenie ESWIP postanowiło przygotować rozwiązanie w postaci trzech skrzyń, do których będzie można włożyć niewielkie przedmioty.

Mobilne punkty będą ustawiane w miejscach ogólnie dostępnych, takich jak szkoły, sklepy, urzędy oraz do większych i mniejszych zakładów pracy, na okres od 7 do 14 dni. Do skrzyń będzie można wkładać między innymi: niewielki sprzęt sportowy, muzyczny, komputerowy, RTV, AGD, artykuły dekoracyjne, książki, obrazy, wazony, ozdoby itp. Ważne, aby przedmioty były sprawne lub nadające się do użytku. Przy każdym punkcie będzie ulotka oraz plakat informujący o idei akcji organizowanej przez Stowarzyszenie ESWIP. Mobilne Punkty Darowizn Rzeczowych będą wystawione: W dniach 21.03 – 03.04 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu, ul. Adama Mickiewicza 41

Niepubliczne Przedszkole Wiki, ul. Częstochowska 5

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Stanisława Moniuszki 25 W dniach 04.04 - 17.04 AutoRadex, ul. Żyrardowska 83 D

MJ Cosmetics Center - Hurtownia Fryzjersko - Kosmetyczna Julita Krauze, ul. Jana Henryka Pestalozziego 6

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN, ul. Henryka Sienkiewicza 4

Pamiętaj o 1% na Fundusz Grantowy! Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze, i z której finansujemy działania społeczne i charytatywne elblążan. Stowarzyszenie ESWIP przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze z 1%, darowizny od naszych darczyńców, a także dochód ze sklepu charytatywnego Pod Cisem. W zeszłym roku przekazaliśmy 25 000 zł, w 2022 roku mamy do dyspozycji 40 000 zł. Prosimy wszystkich, których idea pomagania innym i tworzenia „elbląskiej skarbonki" jest bliska, o 1% swojego podatku na numer KRS 0000001316 lub dowolną wpłatę na konto Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006

