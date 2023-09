 Dealz zaprasza do nowego sklepu w Elblągu przy Królewieckiej!

W sobotę, 30 września, został otwarty piąty sklep Dealz w Elblągu. Znajduje się w nowo wybudowanym parku handlowym przy skrzyżowaniu ul. Fromborskiej z Królewiecką. Wpadnij do Dealz po zagraniczne marki, super ceny i inspirujące nowości! Zobacz zdjęcia.

Oficjalne otwarcie nowego sklepu Dealz nastąpiło o godz. 9. Pracownicy uroczyście przecięli wstęgę, na pierwszych 100 klientów czekały vouchery, a na wszystkich degustacje wybranych słodyczy dostępnych w sklepie. Do korzystania z bogatej oferty sklepu zachęcał konferansjer.

Sklep Dealz przy ul. Królewieckiej 215 w Elblągu funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-21:00, a w niedziele handlowe handlowe 10:00-18:00. Mieści się w nowo otwartym parku handlowym, który powstał w miejscu byłych zakładów odzieżowych Truso.

Dealz zapewnia szeroki asortyment ponad 3000 produktów znanych marek. Oferuje wyjątkowy wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt. Do kultowych marek Dealz należą: Terry's, Reeses, Hershey's, Cadbury, Haribo, Toffifee, Aquafresh, Tresemme, Pringles, Kodak, Doritos, i wiele, wiele więcej. Przyjdź do Dealz i odkryj wyjątkowe produkty! Nie na specjalne okazje, nie od czasu do czasu, ale na co dzień! Szukaj wyjątkowych promocji w specjalnej gazetce otwarciowej.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już w Polsce ponad 200!

Odwiedź także pozostałe sklepy Dealz w Elblągu:

Dealz Elbląg, CH Ogrody, ul. Pułkownika Dąbka 152

Dealz Elbląg, CH Zielone Tarasy, ul. Teatralna 5

Dealz Elbląg, Giełda Elbląska, ul. Grunwaldzka 2

Dealz Elbląg, park handlowy, ul. Rawska 30

Bądź na bieżąco i śledź Dealz na social mediach!

Strona: www.dealz.pl, Facebook, Instagram, Tik Tok

---artykuł promocyjny---