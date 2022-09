Deklaracja PIT-36 - zmiany i ulgi

PIT 36 to deklaracja składana przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ale nie tylko. Dowiedz się, kto ją składa i jakie zmiany zajdą w przyszłym rozliczeniu podatkowym.

Deklaracja PIT 36 - kto ją wybierze?

Po pierwsze, to typowa forma rozliczeń dla podatników, rozliczających się z działalności gospodarczej na ogólnych zasadach. Jeśli uzyskujesz jedynie dochody z zaliczkami pobieranymi przez płatnika - z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie - nie wybierzesz tej deklaracji. PIT 36 dotyczy dochodów uzyskanych wyłącznie dzięki zastosowaniu skali podatkowej (obecnie to 17% i 32%).

Kiedy uzyskujesz tylko przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji. Nie dotyczy to osób do 26 roku życia, które mimo zwolnienia z podatku, muszą zdać rozliczenie PIT. Może to być także PIT 36, o ile oprócz umowy o pracę lub zlecenie młody podatnik osiąga dochody z innych tytułów, z których zaliczki opłaca samodzielnie.

Zeznanie podatkowe PIT 36

Rozliczenie PIT 36 dotyczy również osób, które w rozliczanym roku uzyskały przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Tak samo rozliczysz się z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na ogólnych zasadach. Dotyczy to także sytuacji, w której korzystasz z tzw. kredytu podatkowego.

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej też rozliczają podatki poprzez PIT 36. To rozliczenie obowiązuje Cię także jeśli zarabiałeś u płatnika spoza terytorium Polski. Ostatnia sytuacja, to rozliczenie PIT 36 wtedy, gdy sam rozliczasz swoje podatki i zaliczki, a płatnik nie informuje Cię o dochodach.

Łączone źródła przychodów

Jeśli oprócz przychodów ewidencjonowanych na zasadach ogólnych uzyskujesz dochód jeszcze z innych źródeł (np. z tytułu obrotu kapitału) złożysz dwie różne deklaracje PIT. Będzie to formularz PIT 36 oraz inny, właściwy do danej deklaracji podatkowej (np. PIT 28 – z tytułu najmu rozliczanego ryczałtem).

Należy jednak zwrócić uwagę na parę sytuacji, w których nie rozliczysz się za pomocą formularza PIT 36. Kiedy prowadzisz spółkę, a Twój wspólnik rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, Ty także będziesz musiał zastosować zryczałtowany podatek dochodowy.

Jeśli sam prowadzisz spółkę, którą rozliczasz według podatku liniowego, to z wysokości osiągniętego dochodu poza spółką nie rozliczysz się według skali. Podobnie z dochodu otrzymanego prywatnie nie rozliczysz się liniowo, a z przychodów spółki nie można rozliczyć się na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji złożysz wyłącznie PIT 36L.

Łączne rozliczenie w podatku dochodowym

Deklarację PIT 36 rozliczysz zarówno indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka. Taka możliwość przewidziana jest także dla osób samotnie wychowujących dzieci. Warunkiem złożenia takiej deklaracji jest przebywanie w związku małżeńskim cały mijający rok podatkowy, z podzielnością majątkową. Błędne jest łączne składanie deklaracji, o ile chociaż do jednego z nich ma zastosowanie podatek liniowy, podatek tonażowy lub ryczałt ewidencjonowany (poza podatkiem od najmu prywatnego)

PIT 36L - kogo dotyczy podatek liniowy?

Deklarację PIT 36L składasz, jeśli rozliczasz działalność gospodarczą opodatkowaną według nowego podatku liniowego. Takie rozliczenie dotyczy każdego, kto do 20 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności wybrał tę formę opodatkowania. PIT 36L obejmuje także wszystkich, którzy nie zmienili formy opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności.

Podatnicy rozliczający podatek liniowy 19% mają czas na złożenie rozliczenia do 2 maja 2023 roku. PIT 36L wyłącza możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.

Ulgi podatkowe - PIT 36L

W ramach deklaracji PIT 36L tracisz prawo do wielu ulg podatkowych. Pozostaje parę ulg od dochodu i od podatku: odliczanie składek ZUS, ulga na działalność badawczo-rozwojową, odliczanie składek na IKZE, strat podatkowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczysz także darowizny na edukację oraz związane z COVID. Podatnik rozliczy także przychód obniżony o koszty jego uzyskania, tak jak zawsze.

Spółki komandytowe i jawne a PIT 36L

W zeznaniu rocznym wspólnicy spółek jawnych płacić muszą podatek CIT od wypracowanych przez spółkę zysków. Ich przychody nie zostaną więc opodatkowane według deklaracji PIT 36 lub PIT 36L jak do tej pory - wspólnicy rozliczą się z wypracowanego zysku na podstawie PIT 38.

Jak połapać się w zastosowaniu skali podatkowej

By złożyć w przyszłym roku swoje rozliczenie do właściwego urzędu skarbowego bez pośrednictwa płatnika, warto skorzystać z rozliczenia PIT online. Program PIT bez problemu rozlicza najważniejsze deklaracje, w tym PIT 36, według nowych zasad, ulg podatkowych oraz tytułu uzyskania przychodów. Niezależnie od wysokości dochodu, poprzez e-PIT rozliczysz się szybko, a po fakcie otrzymasz urzędowe poświadczenie odbioru.

Przygotuj się na Nowy Polski Ład

Skutki Polskiego Ładu odczują wszyscy, także Ci, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach oraz przez podatek liniowy. Oblicz swoją deklarację już teraz za pomocą kalkulatorów online - zobacz, jakie zmiany Cię czekają.

---artykuł promocyjny---