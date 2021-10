Depilacja laserowa Cutera Excel HR - trwały efekt gładkiej skóry

Depilacja laserowa urządzeniem Cutera Excel HR (Hair Removal) to nowy wymiar depilacji. Urządzenie medyczne amerykańskiej firmy Cutera, światowego lidera w produkcji laserów, umożliwia depilację wszystkich włosów ciemnych i jasnych przy wszystkich fototypach skóry.

Laser Cutera Excel HR to urządzenie łączące dwie długości fal: laser aleksandrytowy 755 nm oraz Nd: YAG 1064 nm, którego najważniejszymi zaletami są:

możliwość usunięcia włosków przy każdym fototypie skóry,

wysoka skuteczność przy epilacji jasnych i cienkich włosów,

chłodzenie kontaktowe (nawet do 4 stopni Celsjusza) dzięki czemu zabieg jest bardzo komfortowy dla pacjenta nawet przy użyciu wysokich dawek,

opcja wybrania lasera NdYag umożliwia przeprowadzenie zabiegów depilacji u osób z ciemnym fototypem skóry IV, V , VI oraz bardziej efektywnego postępowania w przypadku głęboko osadzonych włosów na plecach i udach.

Dlaczego laser Cutera Excel HR jest skuteczny przy usuwaniu włosów jaśniejszych i cieńszych?

Laser aleksandrytowy o długości fali 755 nm na tle dostępnych na rynku medycyny estetycznej urządzeń IPL oraz popularnych laserów diodowych wyróżnia się wysoką skutecznością. Cała moc impulsu generowana jest w czasie 3 milisekund - wielokrotnie krótszym, niż inne urządzenia do depilacji. Krótki czas impulsu ma szczególne znaczenie w usuwaniu włosów cienkich i jasnych. Z tego powodu laser aleksandrytowy uznawany jest za „złoty standard” w laserowym usuwaniu włosów u osób z fototypem I - III.

Laser Cutera Excel HR należy do najszybszych urządzeń do depilacji, co ma duże znaczenie zwłaszcza przy większych partiach ciała. Aby uzyskać trwały efekt najczęściej wykonuje się 3-6 zabiegów w odstępie 4-12 tygodni.



Na jakiej części ciała można stosować depilację?

Depilację laserową Cutera Excel HR wykonuje się na dowolnym obszarze ciała zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, najczęściej na twarzy (wąsik, broda, szyja, baczki), pachy, ramiona, klatka piersiowa, bikini i nogi. Proces wypadania włosów odbywa się w okresie od 1 do 3 tygodni po zabiegu. Wiemy, że pacjenci cenią sobie zabiegi skuteczne, innowacyjne, niebolesne, przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę, pod opieką lekarza medycyny estetycznej i… w promocyjnych cenach.

