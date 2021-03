Depresja – objawy i przyczyny choroby

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Mimo że depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, a w samej Polsce choruje na nią około 1,5 mln osób, wciąż funkcjonuje wiele krzywdzących i szkodliwych stereotypów na temat tej choroby. Czym jest, a czym nie jest depresja i czego nie należy mówić osobie z depresją?

Bardzo często osoby skarżące się na spadek nastroju czy brak motywacji do działania słyszą utarte frazesy, takie jak „weź się w garść”, „inni mają gorzej”, „idź pobiegać” itd. Niestety te „rady” są kompletnie nieprzydatne, a w przypadku ciężkiej depresji, kiedy pacjent ma myśli samobójcze, mogą wręcz być niebezpieczne. Według WHO depresja to czwarta najpoważniejsza choroba na świecie, wymieniana obok nowotworów, cukrzycy i chorób układu krążenia. I właśnie tak powinna być traktowana - jako poważna i śmiertelna choroba. Jakie są objawy depresji i co różni ją od zwykłej chandry?

Co to jest depresja?

W dużym uproszczeniu, depresja to przewlekła choroba związana z zaburzeniami nastroju. Choroba ta, podobnie jak nowotwory czy choroby serca, dotyka różnych ludzi niezależnie od ich wieku, wykształcenia, wykonywanej pracy czy zamożności. Na depresję mogą cierpieć osoby o różnym doświadczeniu życiowym czy osobowości. Absolutnie nie jest prawdą, że depresja jest oznaką słabości czy nieradzenia sobie z problemami.

Przyczyny depresji

Depresja wiąże się z pewnymi zaburzeniami pracy mózgu, a dokładniej – zbyt niskim stężeniem w ośrodkowym układzie nerwowym związków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te substancje to serotonina, noradrenalina i dopamina.

Na powstanie powyższych nieprawidłowości w ośrodkowym układzie nerwowym mogą mieć wpływ traumatyczne przeżycia z dzieciństwa (przemoc fizyczna, przemoc seksualna) lub dramatyczne wydarzenia w dorosłym życiu – śmierć bliskiej osoby, rozstanie z partnerem, utrata pracy. Duży wpływ na rozwój depresji mają predyspozycje genetyczne.

Źródło: https://wylecz.to/uklad-nerwowy-i-psychiatria/depresja-leczenie/.

Jakie są objawy depresji?

Podstawowymi objawami wskazującymi na depresję są: obniżenie nastroju (połączone często z zaburzeniami lękowymi i niepokojem), niezdolność do odczuwania radości i przyjemności (w przypadku rzeczy czy aktywności, które dawniej sprawiały nam przyjemność), utrata energii (poczucie wyczerpania i chronicznego zmęczenia, bez podjęcia wcześniejszego wysiłku).

Do wymienionych objawów dochodzą też takie symptomy jak zaburzenia koncentracji (utrudnione staje się czytanie książek czy śledzenie akcji filmu), zaburzenia snu (sen płytki, z licznymi przebudzeniami w ciągu nocy lub odwrotnie – nadmierna senność w ciągu dnia), zmniejszenie apetytu, powracające myśli samobójcze (lub myśli o beznadziejności życia, braku sensu itd.). Jeśli powyższe objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, powinno nas to skłonić do szukania pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychiatry.

W przeciwieństwie do „gorszych dni” i złego samopoczucia, które występują w życiu każdego z nas i nie są powodem do niepokoju, objawy depresji utrzymują się przez dłuższy czas, a oprócz smutku i złego samopoczucia przynoszą też problemy z funkcjonowaniem całego organizmu.

