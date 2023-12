 Dla kogo przeznaczone są soczewki fakijne?

Soczewki fakijne to soczewki wewnątrzgałkowe, które wyróżniają się bardzo wysokim stopniem zaawansowania. Dzięki nim można trwale skorygować poważne wady wzroku, utrudniające pacjentom codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, kto może zdecydować się na operację wszczepienia soczewek fakijnych, będącą jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod korekcji wad wzroku, i jakie są jej zalety!

Soczewki fakijne – co to jest?

Soczewki fakijne, czyli soczewki wewnątrzgałkowe, to bardzo zaawansowane technologicznie soczewki, które podczas zabiegu zostają wszczepiane pomiędzy tęczówkę a naturalną soczewkę oka. Soczewka fakijna powstała z myślą o zapewnieniu pacjentom korekty różnych wad wzroku. Skuteczność operacji jest bardzo wysoka, a zabieg jest odwracalny. Po implantacji soczewek fakijnych nie ma potrzeby używania okularów bądź szkieł kontaktowych. Już chwilę po bezbolesnym zabiegu następuje odczuwalna poprawa wzroku. Co ważne, rekonwalescencja trwa bardzo krótko.

Warto wiedzieć, z czego powstają soczewki fakijne. Do ich produkcji wykorzystuje się zaawansowany technologicznie materiał o nazwie kolamer, opatentowany przez firmę STAAR Surgical. Właściwości tego materiału są zbliżone do naturalnej soczewki w oku człowieka, dlatego są one bardzo dobrze tolerowane. Co ciekawe, kolamer posiada filtr UV zatrzymujący promieniowanie UVA i UVB. Soczewki fakijne odznaczają się także dużą trwałością i mogą służyć nawet do 50 lat.

Kto skorzysta z soczewek fakijnych?

Zastanawiasz się, czy soczewki fakijne to rozwiązanie, z którego możesz skorzystać? Soczewki te stosuje się do korekcji krótkowzroczności (- 0,5 D do - 20 D), dalekowzroczności (+ 0,5 D do + 10) oraz astygmatyzmu (do 6 D). Do zabiegu kwalifikują się osoby dorosłe od 21. do 60. roku życia, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z zabiegu laserowej korekcji wad wzroku. Soczewki fakijne to rozwiązanie dla pacjentów z wadami refrakcji wychodzącymi poza zakres laserowej korekcji wad wzroku, np. dla osób z zespołem suchego oka lub cienkimi rogówkami.

Soczewki fakijne nie są opcją dla osób z niestabilną wadą wzroku, jaskrą, zaćmą, zwyrodnieniem siatkówki centralnej czy chorobami tkanki łącznej. Przeciwwskazaniem do ich implantacji jest także cukrzyca oraz ciąża i karmienie piersią. Decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje się dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i kompleksowego badania oczu.

Jak przebiega zabieg?

W zabiegach wykorzystuje się soczewki przedniokomorowe, które wszczepia się przed tęczówką, albo tylnokomorowe, wprowadzane między tęczówkę a naturalną soczewkę. Zabieg wszczepienia soczewek fakijnych trwa jedynie około 20-30 minut i odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Podczas zabiegu operowane jest jedno oko. Zabieg wszczepienia soczewki na drugie oko przeprowadza się po 3 dniach.

Po zabiegu opatrunek na zoperowanym oku zostaje usunięty w trakcie pierwszej wizyty kontrolnej, która ma miejsce w pierwszym dniu po zabiegu. Przez około 3 tygodnie po zabiegu stosuje się krople przeciwzapalne. W tym czasie trzeba zrezygnować z dużego wysiłku fizycznego i z długiego przebywania na słońcu, nie należy też pocierać zoperowanego oka.

Soczewki fakijne a laserowa korekta wzroku

Należy podkreślić, że soczewka fakijna zostaje bardzo precyzyjnie dopasowana do anatomii oka i wady wzroku pacjenta. Istotne jest również to, że zabieg wszczepienia soczewki fakijnej jest odwracalny, możliwa jest ponadto wymiana soczewki fakijnej, a nawet jej usunięcie. Zabieg przebiega bez usuwania i naruszania naturalnej soczewki!

Gdy laserowa korekcja wad wzroku nie może zostać przeprowadzona, bo występują takie przeciwwskazania jak: stożek rogówki, cienka rogówka, wrodzone patologie rogówki, choroby dystroficzne i blizny rogówki, ratunkiem są soczewki fakijne. Trzeba też pamiętać o tym, że laserowa korekta wzroku nie wchodzi w grę, gdy wada wzroku jest zbyt wysoka. Zabieg wszczepienia soczewek fakijnych jest natomiast polecany pacjentom z dużą krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością bądź z trudnym w leczeniu astygmatyzmem.

Dowiedz się więcej na temat nowoczesnych zabiegów mających na celu korekcję różnych wad wzroku i rozważ rozwiązania, które poprawią jakość Twojego życia!

